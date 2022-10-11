وصول محمد نور للإدلاء بصوته في انتخابات الموسيقيين

وصل المطرب محمد نور للإدلاء بصوته في انتخابات الموسيقيين



وحرص محمد نور فور وصوله على تقديم التهنئة لمصطفى حلمى أمين متمنيا له التوفيق.



وأكد نور في تصريح خاص أنه أول مرة يدلى بصوته في الانتخابات قائلا: ربنا يولى من يصلح.

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وتجرى انتخابات نقابة المهن الموسيقية اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر، بنادي نقابة المهن التمثيلية، في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وفي الإسكندرية على مسرح عبدالمنعم جابر بالشاطبي، وفي المنصورة بقاعة ميامي بطلخا، وباقي الفروع بمقر النقابات الفرعية دمنهور، وطنطا، والمحلة، وشبين الكوم، وبنها، ودمياط، وبورسعيد، والشرقية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر.

وتقام عملية التصويت بانتخابات نقابة المهن الموسيقية - بفروعها سالفة الذكر - في الفترة من التاسعة صباح اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر، وحتى الخامسة مساءا.

وتتم عملية التصويت بانتخابات نقابة المهن الموسيقية، اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر، بطريقة الكترونية، حيث يقف الناخب أمام شاشة تعمل باللمس ويختار مرشحه ثم يلمس كلمة تصويت لتتم العملية بنجاح، كما يتيح التصويت الإلكتروني للناخب إبطال صوته، حيث يلمس كلمة إبطال التصويت، بدلا من اختيار المرشح.

وتقام عملية التصويت في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، بالنظام الإلكتروني، لإعلاء الشفافية، ومراعاة الدقة والسرعة في عملية فرز الأصوات، حيث يقوم كل فرع للنقابة بالمحافظات بعد الأصوات إلكترونيا، وطباعة التقرير وإثباته بمحاضر الفرز، ومن ثم تجميع النتائج على الفور لإعلان النتيجة النهائية.

وتقام انتخابات نقابة المهن الموسيقية، تحت إشراف النيابة الإدارية، وذلك بعد مخاطبة من اتحاد النقابات الفنية الثلاث (التمثيلية، السينمائية، الموسيقية) للنيابة الإدارية للإشراف على العملية الانتخابية كاملة.



ويخوض انتخابات نقابة المهن الموسيقية، للمنافسة على مقعد النقيب العام، كل من الموسيقار مصطفى حلمي، والفنان مصطفى كامل، والدكتور علاء سلامة، والموسيقار شريف حلمي