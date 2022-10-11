أحمد شوبير: انتهاء إجراءات ضم مصطفي شلبي وعمرو السيسي للزمالك

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن ضم مصطفي شلبي وعمرو السيسي للزمالك عبر حسابه على موقع تويتر .

و كتب شوبير في تويتة : الزمالك أنهي إجراءات ضم مصطفي شلبي وعمرو السيسي.

وأعلن نادي الزمالك، تعاقده مع مصطفى شلبي، نجم فريق إنبي، قبل دقائق قليلة، من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

واتفق الزمالك مع إنبي على ضم مصطفى شلبي مقابل 20 مليون جنيه ، وجاء تعاقد القلعة البيضاء مع اللاعب بناء على طلب الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة جوسفالدو فيريرا.



وأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مصطفى شلبي يستحق فرصة التواجد في منتخب مصر، لأنه من أفضل اللاعبين في مركزه بالدوري المصري.

وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أن الأهلي حاول ضم مصطفى شلبي وشدد على أن اللاعب وقع للزمالك منذ شهر ونصف تقريبا، بعد الاتفاق مع أيمن الشريعي رئيس إنبي.

رئيس إنبي: مصطفى شلبي اختار الأهلي في البداية

قال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن مصطفى شلبي، اختار الانضمام إلى النادي االأهلي في البداية، وكانت هناك مفاوضات مع القلعة الحمراء، ولكن تعثرت بسبب عدم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف رئيس نادي إنبي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزمالك والمصري دخلا في الصفقة بعد الزمالك، وانتقل اللاعب إلى القلعة البيضاء، بعد تحقيق الزمالك للشروط المادية الخاصة بالصفقة.