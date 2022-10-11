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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا تتواجد على الشاشة بفيلم ومسلسلين.. تفاصيل

يسرا
يسرا

تستعد منصة شاهد vip  إلى طرح حلقات المسلسل الجديد “ روز وليلي ” ، والتى كانت الفنانة يسرا قد انتهت من تصويره قبل وفاة الفنان الراحل هشام سليم . 

يضم مُسلسل "روز وليلى" نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ويلعب بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معاً في بطولة مشتركة.

كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال ("Mad Dogs" و "Ana" و "Pelican Blood")، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل ("Mad Dogs" و "Cardella" و "On the Way to Denmark" وغيرها)، أما الإنتاج فلكل من ماجد محسن وصفاء أبورزق.

يُعرض "روز وليلى" على "شاهد VIP" في الربع الأخير من العام الحالي 2022، ويأتي ضمن عشر حلقات تمتد كل منها على مدى نحو ساعة تلفزيونية.

ومن ناحية أخري سيتم طرح فيلم ليلة العيد الذي تقوم ببطولته يسرا فى دور العرض السينمائية بشكل مبدئي فى عيد الفطر المبارك . 

فيلم ليله العيد تأليف أحمد عبد الله، وبطولة يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزى،سلوي عثمان ،  عبير صبرى، هنادى مهنا، أحمد خالد صالح، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين.
 

فيلم ليلة العيد تدور أحداثه فى ليلة واحدة فقط فى أحدي القري خارج القاهرة ، والعمل يناقش قضايا المرأة في المجتمع.

 

ومن ناحية أخرى من المقرر أن تخوض الفنانة يسرا الماراثون الرمضاني من خلال عمل درامي جديد يتولي إخراجه عمرو عرفة.

 

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