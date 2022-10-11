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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بني سويف: أدعو الطلاب للتطوع بمبادرة "حياة كريمة"

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الندوة التوعوية للتعريف بمشروعات مؤسسة حياة كريمة لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة. 

يأتي ذلك بحضور  الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور معاذ الشاهد منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، والأستاذ محمد جبر منسق عام المبادرة بالمحافظة، والدكتور مهاب موسى عضو المؤسسة بالمحافظة، وعدد من المنسقين بالمبادرة، وسط حضور لافت من الطلاب.

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وخلال كلمته، أشاد الدكتور منصور حسن، بكافة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطن المصري الذي كان له دور عظيم في تنفيذ خطة البناء والتنمية للدولة المصرية، لافتاً إلى أن المبادرة أشاد بها العديد من دول العالم كونها متعددة في أركانها ومتكاملة في ملامحها لأنها تنبع من مسؤولية حضارية فضلاً عن أنها لها بعد إنساني، وتهدف المبادرة إلى  تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل جوانب صحية، واجتماعية، ومعيشية يتم تقديمها للمواطن المصري، وبالأخص الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بهدف الاستثمار في تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

ودعا الدكتور منصور حسن، طلاب الجامعة بالمشاركة والتطوع في هذه المبادرة الإنسانية على مستوى كافة الكليات، مؤكدا أن الجامعة شاركت في المبادرة وذلك تفعيلا لدورها في خدمة المجتمع، من خلال القوافل المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا وصرف العلاج المجاني للمرضي، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعة عمليات جراحية لمستشفيات الجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة لديها إمكانيات وتخصصات تؤهلها للمشاركة في كافة مجالات المبادرة من خلال المستشفيات الجامعية، وورش التعليم الصناعي، وكليات الإعلام وعلوم ذوى الاحتياجات.

من جانبهم، قام مسئولو مبادرة حياة كريمة بالمحافظة باستعراض جهود المبادرة من أجل توفير الاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين على رأس الأولويات لتشمل مشروعات الصحة والتعليم ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات وإنشاء نقاط الإسعاف والمطافئ، وذلك إلى جانب رفع كفاءة الطرق والإنارة العامة وتأهيل وتبطين الترع، بالإضافة إلى المجمعات الشبابية والخدمية ومشروعات تحسين البيئة داخل المحافظة.

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بني سويف حياة كريمة مبادرة حياة كريمة جامعة بنى سويف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جامعه بني سويف

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