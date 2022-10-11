نشرة الفن .. زغاريد وأزمات فى انتخابات المهن الموسيقية.. شيرين عبد الوهاب ترفض ظهور دودي .. عمرو مصطفي يبادر بالصلح مع عمرو دياب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

حلت الفنانة وفاء عامر ضيفة على برنامج البخت، المذاع على قناة الشمس ، حيث كشفت عن العديد من الأسرار حول مسيرتها الفنية.

وقالت وفاء عامر خلال البرنامج إن الفنانة غادة عبد الرازق ليست صديقة لها، وإن سبق وأن صرحت بهذا الأمر مما دفع الأخيرة ترد بنفس الرد .

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” المذاع على قناة dmc، وتقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

وكشفت شيرين عبد الوهاب عن دعمها إلى موهبة شابة جديدة رفضت الإفصاح عن اسمه، ولكنها اكتفت بإطلاق اسم “دودي” عليه، كما ينادونه.

وقالت شيرين عبد الوهاب، خلال تواجدها ضيفة ببرنامج “صاحبة السعادة”، إن دودي موهبة شابة قررت أن تساندها وهي والموزع الكبير طارق مدكور، وإنهما حالياً فى مرحلة إعداده، واصفة إياه بـ “العندليب الجديد”.

أزمة جديدة ومبكرة فجرها الفنان مصطفي كامل مع بدء فتح باب التصويت على مقعد نقيب الموسيقيين في الساعات القليلة القادمة .

وحرر مصطفي كامل مذكرة كشف فيها عن رفض بعض اللجان الفرعية دخول وكلاء له .

وظهر الفنان مصطفي كامل المرشح على مقعد نقيب الموسيقيين مع المايسترو مصطفي حلمي الذى ينافسه فى الانتخابات على المقعد ذاته وهما يتبادلان الحديث والضحكات ، قبل الدخول للإدلاء بصوتهما.

تعرض المطرب الشعبي محمود الليثي لموقف محرج عندما أصر أحد مؤيدي المطرب مصطفى كامل على توقيف الليثي لإعلان دعمه لمصطفى كامل، إلا أن الليثي تركه وهو يهتف لمصطفي كامل وتوجه إلى المكان المخصص للموسيقار مصطفى حلمي.

وأعلن الليثي دعمه لمصطفي حلمي بشكل كامل حيث يتواجد منذ قدومه لمقر الانتخابات بجانب مصطفي حلمي متمنيا فوزه في الدورة الحالية.

أنا مهما كبرت صغير .. أغنية شهيرة للفنان عمرو دياب التى تحولت لواقع يعيشه ، فعلى الرغم من احتفال الهضبة اليوم بعيد ميلاده الـ 61 ، إلا انه يظل شابا بأغانيه التى دائماً ما تواكب فكر واهتمام الجيل الشاب عبر كل السنوات .

عمرو دياب يحاول دائماً الحفاظ على مظهره من خلال اللعب الدائم للرياضة واتباع نظام غذائي صحي ، وهو دائماً ما يجعله شاب من حيث المظهر ، وهو التعليق المتردد دائماً من قبل الجميع .

قام موقع التغريدات العالمي توتيرو إنستجرام بتعليق حساب المغني كانى ويست، طليق الممثلة الشهير كيم كارداشيان ، بحجة معادته للسامية .

وجاء قرار تعليق حسابي كانى ويست بحسب ما نشر موقع bbc بالعربي بعدما قام بنشر تغريدة قال فيها ان اليهود يسيطرون على هذه المواقع .

يحتفل الهضبة عمرو دياب اليوم بعيد ميلاده الـ61 حيث قدم أكثر من 300 أغنية حازت أغلبها على جوائز عالمية وقارية وعربية وتخطت مبيعاته ملايين النسخ في كل أرجاء العالم جعلته المطرب العربي الأكثر جماهيرية والأعلى والأغلى سعرا في المنطقة العربية.

وكان قد حل الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم ضيفا على موقع صدى الإخباري احتفالا بالنجاح الكبير لأعماله ، كما تحدث عن تعاونه مع الهضبة عمرو دياب .

بادر الفنان عمرو مصطفي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ فيسبوك ” بإنهاء خلافه مع الفنان عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده .

وعلق عمرو مصطفي بهذه المناسبة قائلاً: "العمر يجري سريعا ولن تبقي غير السيرة العطرة وداعا لاي مشكلة مع اي انسان خاصة لو كان الانسان تجمعه بك عشرة ونحن قدوة للاجيال القادمة، صنعنا تاريخا مشرفا من الموسيقي اتمني ان تستمتع به الاجيال القادمة بدون اي شوائب نحن ننشر السعادة.. واتمني ان يظل هذا الانتاج الموسيقي في ذهن المستمع دون ربطه بأي صراعات او مشاكل".

تحول مقر نقابة المهن الموسيقية لفرح شعبي بسبب مؤيدى المطرب مصطفى كامل الذين يهتفون باسمه.

وكانت هتافات المؤيدين عبارة عن مقطتفات من أغنيات مصطفى يا مصطفى فيما هتف البعض قائلا بيب بيب مصطفى كامل النقيب









