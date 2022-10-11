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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

والدة النجم شون بن.. وفاة الفنانة إيلين ريان عن 94 عاما

الفنانة إيلين ريان
الفنانة إيلين ريان

غيب الموت الفنانة إيلين ريان والدة الفنان شون بين، عن عمر 94 عاما، وظهرت إيلين ريان في أكثر من 60 برنامجًا وفيلمًا خلال مسيرتها المهنية التي استمرت لعقود.

إيلين ريان كانت متزوجة من الممثل والمخرج ليو بن من عام 1957 حتى وفاته في عام 1998.

واستمرت مسيرة إيلين ريان حتى عام 2016، حيث كان أخر ظهور لها في فيلم " Rules Don't Apply" مع ليلي كولينز وهالي بنيت.

وُلدت إيلين في نيويورك عام 1927، وكانت ابنة روز إيزابيل، ممرضة، وطبيب أسنان أميريجو جوزيبي أنوتشي.

في عام 1957 تزوجت من ليو بن، وهو ممثل وعضو نقابي نشط، تم إدراجه في القائمة السوداء من أواخر الأربعينيات إلى أواخر الخمسينيات، ظل الزوجان معًا لأكثر من 40 عامًا، حتى وفاة ليو قبل أكثر من 20 عاما.

الفنانة إيلين ريان

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