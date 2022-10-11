خاص.. منى عراقي تحتفل بعقد قرآنها على مذيع شهير.. تفاصيل

علم صدى البلد ان الاعلامية منى عراقي احتفلت بعقد قرآنها على الدكتور أيمن رشوان الذي كان يقدم برنامج طبي على احدى القنوات الفضائية.

واحتفلت منى عراقي بعقد قرآنها ؛ في حضور أصدقائها المقربين، وتنتظر منى عراقي ان تقيم حفل عشاء بدل من حفل الزفاف ولكن تنتظر عودة ابنها زياد من ألمانيا.

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منى عراقي وابنتها

تحرص الاعلامية منى عراقى على التواجد مع ابنتها صابرينا وكان ذلك سببا فى إثارة الجدل حول هوية ابنتها التى لم تظهر معها من قبل والتى تعيش فى الخليج.

ونرصد فيما يلى معلومات لاول مرة عن ابنة منى عراقى:

صابرينا تعيش فى الخليج بعيد عن امها منى عراقى منذ فترة طويلة.

عمر صابرينا الحقيقى 25 عاما.

صابرينا هى احدى بنات منى عراقى ولكن من زوج آخر غير والد أبنائها الاخرين.

صابرينا هى الثالثة فى الترتيب بين اولاد منى عراقى حيث هناك اثنان أكبر منها.

تحترف صابرينا ابنة منى عراقى التمثيل فى الخليج وشاركت فى عدد من الاعمال هناك.

منى عراقي وسمير صبري

ردت الإعلامية منى عراقي على الجدل المثار حول مقطع الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها على فيس بوك برفقة الفنان الراحل سمير صبري.

وأضافت منى عراقي " كان في المستشفى بيتعالج وبعد ما خلص علاج كان بيقضي فترة النقاهة في فندق الماريوت وروحت زورته هناك وكان بيحكيلي قصص كتير عن علاقته بالفنانة الراحلة سعاد حسني ومواقف لفنانيين كانت تربطه بيهم علاقة صداقة ووقتها عرضت عليه برنامج عن تفاصيل حياته وعلاقته بالفنانين وكان لآخر لحظة واعي وفاهم ومركز لكن كان حاد".

وتابعت منى عراقي "اقترحت عليه اسم للبرنامج وهو حلوة الدنيا سكر وعجبه جدا وعرضت أننا نصور برومو لكنه رفض علشان منحرقش فكرة البرنامج لأنه كان قلقان طول الوقت، ولما كنا بنتصور رفض يغني علشان البرنامج يتعرض مرة واحدة".

وأوضحت منى عراقي "سمير صبري ملحش يصور البرومو فقررت أنشر الفيديو علشان الناس تترحم عليه لأنه قدم حاجات كتير حلوة طول حياته.. عاش عزيز ومات عزيز، الناس فهمت الفيديو بسوء ظن مكنتش متوقعاه الموضوع كان أبسط من كدا".

وكانت الإعلامية منى عراقي قد نشرت فيديو يجمعها بسمير صبري وظهر خلاله وهو يرفض ترديد أغنيته الشهيرة "حلوة الدنيا سكر" وتعرضت للانتقادات بسببه لأنه أظهر الفنان الراحل وكأنه منزعجا من التصوير.