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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين تلتقي وفد اتحاد طلاب دولة بنين

مستشار شيخ الأزهر
مستشار شيخ الأزهر تتوسط طلاب دولة بنين

التقت اليوم الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين ورئيس مركز تطوير الوافدين، مع اتحاد طلاب دولة بنين، ورئيس الجالية بالقاهرة؛ للوقوف على احتياجاتهم، وبحث آليات تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في دولة" بنين".


في بداية اللقاء رحبت الدكتورة نهلة الصعيدي بالوفد، موضحة أن الأزهر يولي اهتمامًا كبيرًا بطلاب قارة إفريقيا؛ وذلك من خلال تخصيص منح دراسية لأبناء المسلمين في جميع المجالات الشرعية، والعربية، والثقافية، وإمدادهم بالمنهج الأزهري الوسطي المعتدل، لافتة إلى أن تعليم اللغة العربية لأبناء المسلمين، يسهم كثيرًا في الحفاظ عليهم، وفهمهم لدينهم فهمًا صحيحًا، مؤكدة على أهمية التوسع والانتشار في إنشاء المراكز التي تقوم على تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ وذلك وفق منهجية صحيحة.


ومن جانبهم أكد وفد اتحاد" بنين" أن الأزهر يقوم بدور محوري في الحفاظ على اللغة العربية وتصحيح صورة الإسلام، متطلعين إلى تعاون كبير خلال الفترة المقبلة مع المركز، من أجل خدمة الإسلام والمسلمين في" بنين" الراغبين في الدراسة بالأزهر.
 

الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر الوافدين مركز تطوير الوافدين طلاب دولة بنين

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