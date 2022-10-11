حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول ما تم تداوله من شائعات حول انتشار بعض حالات شلل الأطفال في مصر.

ومن جانبه قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك نوعين من لقاحات شلل الأطفال، أحدهما لقاح فموي وهو الذي يتم توفيره في الحملات القومية، والآخر لقاح يؤخذ عن طريق الحقن.

وأضاف "عبد الغفار" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية الأولى المصرية: "اللقاح الذي يؤخذ عن طريق الفم ده كل شوية بنستخدمه لأنه بيعمل تغطية شاملة على الجسم وبالتالي الحفاظ على سلامة الأطفال والمواطن وأن تكون مصر خالية من شلل الأطفال".

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن آخر اكتشاف لحالة مصابة بشلل الأطفال في مصر كان عام 2004، مشيراً إلى أنه في عام 2006 أعلنت منظمة الصحة العالمية مصر دولة خالية من مرض شلل الأطفال، وبعدها تم الإعلان عن القضاء على هذا المرض على مستوى العالم..

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