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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022: لا تبوح بأسرارك

برج الجوزاء وتوقعات
برج الجوزاء وتوقعات اليوم

تشير توقعات برج الجوزاء اليوم، اليوم هو اليوم المثالي لإحياء الصداقة من خلال إعادة النظر في الأوقات السعيدة معًا.

وإليك توقعات برج الجوزاء اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022

استمر في العمل الممتاز الذي كنت تقوم به ؛ سيكون الوقت قريبًا مناسبًا لمواليد الجوزاء، تجنب التسويف واستكمل كل شيء اليوم، إن أكبر نقاط ضعفك ، والتي تمنعك من إنجاز معظم مسؤولياتك، هي تأجيل الأمور دون سبب وجيه، قد تكون قادرًا على تحقيق الدخل من مجموعة متنوعة من المصادر المختلفة، يمكن لرجال الأعمال إتمام الصفقات في بلدان أخرى ، مما سيساعدهم على توسيع نطاق تواجدهم، خطط لرحلة طويلة الأمد مع أقرب رفاقك.

توقعات برج الجوزاء مهنيا

قد تصبح الأمور في العمل متعبة ومرهقة للبعض، يمكن أن يؤدي استنفاد العمل إلى جعل بعض الجوزاء يشعرون بالضيق تجاه أنفسهم ويؤثر على سلوكهم.

توقعات برج الجوزاء صحيا

الآثار الإيجابية لاختيارات نمط حياتك الصحي على صحتك ومستويات الطاقة لديك قد تضيء يومك، قد يكون إجراء التجميل مرضيًا للغاية.

توقعات برج الجوزاء عاطفيا

إنه يوم جيد لمواليد الجوزاء في الحب، لا تتردد في التعبير عن مشاعرك القلبية لشريكك، نتيجة لذلك ، قد تشعران أنتما أكثر اتصالاً، لا تكشف عن أعمق أسرارك لشخصك المهم حتى الآن، فقد يأتي بنتائج عكسية.

توقعات برج الجوزاء خلال الأيام المقبلة

استمع إلى ما قد يقولونه بشأن أي مشكلة قد تواجهها، يجب أن تظل علاقات إخوتك ودية، ويجب أن تكون الأمور في المنزل على ما يرام.

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