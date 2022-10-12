راحة إجبارية للاعبي الإسماعيلي بفرمان من جارديو

لالتقاط الأنفاس

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الأربعاء من أجل التقاط الأنفاس.

وكان الفريق قد خاض مباراة ودية ضد البنك الأهلي مساء أمس على ملعبه بالإسماعيلية، والتي انتهت بخسارة الدراويش بهدفين مقابل هدف.

وخاض لاعبو الدراويش مرانًا خفيفًا صباح أمس الثلاثاء على ملعب عبدالرحمن أنوس باستاد الإسماعيلية.

ومن المقرّر أن يبدأ الفريق -اعتباراً من يوم الخميس- الاستعداد للقمة أمام الأهلي في افتتاح النسخة الجديدة من المسابقة.