عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لالتقاط الأنفاس

راحة إجبارية للاعبي الإسماعيلي بفرمان من جارديو

الاسماعيلي
الاسماعيلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الأربعاء من أجل التقاط الأنفاس.

txt

متمرد.. المحكمة التأديبية في بوليفيا تصدم الأهلي من جديد بشأن البرازيلي سافيو

txt

أخبار النادي الأهلي| كولر غاضب من اللاعبين.. موعد انتهاء أزمة كهربا.. المتسبب في إفساد صفقة مارسينهو.. سبب فشل انتقال ثنائي الفريق لفيوتشر

وكان الفريق قد خاض مباراة ودية ضد البنك الأهلي مساء أمس على ملعبه بالإسماعيلية، والتي انتهت بخسارة الدراويش بهدفين مقابل هدف.

وخاض لاعبو الدراويش مرانًا خفيفًا صباح أمس الثلاثاء على ملعب عبدالرحمن أنوس باستاد الإسماعيلية.

ومن المقرّر أن يبدأ الفريق -اعتباراً من يوم الخميس- الاستعداد للقمة أمام الأهلي في افتتاح النسخة الجديدة من المسابقة.

النادي الاسماعيلي الاسماعيلي خوان جاريدو البنك الاهلي الأهلى الدراويش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بقوة في التعاملات المسائية.. وهذا سعر عيار 21 الآن

200 ألف جنيه يوميا..فيفا يعوض الأهلي والزمالك بمبالغ ضخمة بسبب كأس العالم

أرخص عمرة للمصريين بـ 4400 جنيه| سجل واحصل على التأشيرة في 24 ساعة

متمرد.. المحكمة التأديبية في بوليفيا تصدم الأهلي من جديد بشأن البرازيلي سافيو

من نصيب الزمالك.. شوبير يكشف تفاصيل أغلى صفقة في الدوري المصري

هاتشباك للمبتدئين.. جيلي اكس باندينو أوتوماتيك بـ 95 ألف جنيه.. صور

مفاجأة.. شوبير: في ناس تدخلت لإفساد صفقة انتقال مارسينهو للأهلي.. تفاصيل

حبس شقيقة لاعبي كرة قدم 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة بجنوب سيناء

ترشيحاتنا

من كلمات أيمن بهجت قمر.. شيرين تكشف عن أحدث أغانيها |فيديو

معتز إينو: تعمدت الدخول على ميسي بقوة لإيقافه.. وهذه قصة صورتي الشهيرة معه

هناء حمزة: «ماليش ضهر» في الأهلي.. وأتحدث عن قضية ابنتي مريم مصطفى كأم|فيديو

موجة جديدة تهاجم الأرض .. تسجيل نشاط مرتفع للشمس

هيمشى من الزمالك في هذه الحالة.. ميدو يفجّر مفاجأة بشأن رحيل فيريرا

البحرين تشيد بجهود محمد بن زايد لحل أزمة أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روجينا تنفي خضوعها لعملية تجميل وتوضح : "طولت شعري وبستخدم فلاتر"

صداع مؤخرة الرأس أسبابه خطيرة|تعرف عليها

الإسعافات الأولية لعلاج التهاب اللثة فى المنزل|مكونات طبيعية

ارتاح من الألم .. طرق طبيعية لعلاج الدوالي بسرعة

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ