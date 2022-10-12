هناء حمزة: «ماليش ضهر» في الأهلي.. وأتحدث عن قضية ابنتي مريم مصطفى كأم|فيديو

قالت هناء حمزة والدة مريم مصطفى لاعبة فريق الأهلي للكرة الطائرة سيدات، إنها تتواجد ضيفة في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، للحديث عن ابنتها.

وأضافت أنها حلت ضيفة للحديث عن قضية ابنتها كأم، وليست بصفتها نائب لرئيس اتحاد الكرة الطائرة، مشيرة إلى أنها كانت تسمع من المقربين في الأهلي، بأنها تحارب لكونها ليس لها ضهر بالنادي.

وأشارت إلى أن ابنها أحمد مصطفى، كان مرشحًا لعضوية مجلس الأهلي ضمن قائمة محمود طاهر، لذلك كانت ليس لها ضهر بالنادي الأهلي، مؤكدة أنها عندما كانت تشكو سوء معاملة ابنتها، كانت تزيد المعاناة.

مريم مصطفى والأهلي

وأوضحت أن مقربين أبلغوها، أن سوء معاملة ابنتها من المدير الفني للنادي الأهلي حمدي الصافي ترجع لتعليمات من الإدارة، ما دفعها لمقابلة محمود الخطيب رئيس الأهلي، الذي وعدها بالتحقيق في الأمر.