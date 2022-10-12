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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

ببدلة سوداء.. شاهد إطلالة إنجي كيوان على ريد كاربت مسلسل الوضع مستقر2

إنجى كيوان
إنجى كيوان

احتفل مساء أمس أبطال وصناع الجزء الثاني من مسلسل "الوضع مستقر" بالعرض الخاص للمسلسل وسط حضور عدد من الفنانين والإعلاميين. 

وحرص على الحضور الفنان خالد منصور والفنانة إنجى كيوان والفنانة مروة الأزلي والمخرج وائل فرج . 

وظهرت الفنانة إنجى كيوان بإطلالة مثيرة مرتدية بدلة باللون الأسود مكشوفة الصدر واعتمدت على المكياج البسيط والشعر المنسدل فى إطلالتها.

 والعمل من بطولة  خالد منصور، شادى الفونس، إنجى كيوان، انتصار، سيد رجب، وشيماء سيف وغيرهم، من تأليف محمود عزت وإخراج وائل فرج.


المسلسل هو النسخة العربية لمسلسل No Activity والذى صدر مسبقًا بنستخين استرالية وأميركية، ويقوم ببطولته النجوم شادى ألفونس، خالد منصور، سيد رجب، انتصار، محمد جمعة، شيماء سيف، طه دسوقي، تامر فرج ولأول مرة إنجى كيوان، وهو من معالجة درامية محمود عزت وإخراج وائل فرج.

وتشارك النجمة أمينة خليل كضيفة في الموسم الجديد من العمل.

والمخرج وائل فرج، توقّع المزيد من الإثارة والدراما في هذا الموسم، حيث تأتي العائلة والعمل والحبّ والجريمة، وكل ما يتخلّل ذلك، في طليعة الأحداث. هذا، وسيكون العمل بحلقاته الست متاحًا للمشاهدة عبر منصة البث، فيما يُعرض على شاشة OSN يا هلا يوم 13 أكتوبر الساعة.

وسيتم بث الموسم الأول في حلقات متتالية قبل يوم واحد من عرض الموسم الثاني يوم 12 أكتوبر الساعة 23:45 بتوقيت السعودية.  

وسيكون هناك إعادة للموسمين 1 و 2 اعتبارًا من 29 أكتوبر من السبت إلى الخميس الساعة 22:00.

وقال المخرج وائل فرج مسلسل الوضع مستقر: "أحد أعمالي المفضلة"، معربًا عن سروره بالعمل مع "جميع الممثلين والكتاب الرائعين"، وقال: "يُعدّ هذا المسلسل واحدًا من نجاحات عديدة حققناها مع شركة "إس" للإنتاج ومع المنتجة الشهيرة سالي والي التي طالما كانت شريكي في النجاح".

وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى حول فريق مراقبة يحاول تأمين النقطة 27، ويأخذون التعليمات من فريق المتابعة، فى الوقت الذى يحاول فيه تجار مخدرات إتمام الصفقة وتسليم البضاعة من خلال حفر نفق، فتحدث خلافات كوميدية بين فريق المراقبة وتجّار الحشيش وفريق المتابعة لتسير الأمور عكس المتوقع، ويبقى كل شيء على وشك الانهيار.

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