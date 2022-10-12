محمد هنيدى لبهاء سلطان: أنت من علامات مصر

رد الفنان محمد هنيدى على رسالة الفنان بهاء سلطان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب محمد هنيدى :" يا بهاء يا حبيبي احنا اللي لينا الشرف .. انت علامة من علامات مصر وصوت وموهبة وأداء مافيش زيه ومحبة حطها ربنا في قلوب الناس ليك سواء صغير أو كبير"

وأضاف :" وان شاء الله كام السنة اللي اتحرمنا فيهم منك ..عايزينك تعوضهم لينا وتكسر الدنيا اكتر واكتر".

نشر الفنان محمد هنيدي تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وداعب هنيدي متابعيه بصورة له وعلق :" اللوك الجديد" حيث ظهر هنيدي في الصورة شبه الفنان بهاء سلطان.

يذكر أن الفنان محمد هنيدى حذر متابعيه وجمهوره على موقع التدوينات العالمي "تويتر"، من رسالة خطيرة وردت إلى حسابه على الموقع، حاول فيها الهاكرز خداعه من أجل اختراق حسابه الرسمي الذي يضم أكثر من 13 مليون متابع، بعد أن تلقى رسالة نصية تحثه على حماية حسابه من شخص آخر يحاول الوصول إليه، إنما في الحقيقة هي محاولة لسرقة حسابه باستخدام عملية تصيد احتيالي، التي يسعى فيها المتسلل إلى تخويف المستخدم بإرسال رسالة إلكترونية مخادعة لمالك الحساب، تخبره بأن حسابه في خطر.

وقال هنيدى في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "دي محاولة اختراق جديدة وذكية جدا، اللي باعت الميل ده أصلا هاكر.. بيخوفك إن حد نجح في الدخول لأكونتك وحاطط لك لينك تغير منه الباسورد، وبمجرد ما تدخل وانت خايف وبتحاول تلحق أكونتك وتدخل بياناتك بإيدك.. الباسورد بيروح للهاكر وأكونتك بيضيع، فخدوا بالكوا وخصوصا أصحاب الحسابات الكبيرة".