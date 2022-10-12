خبير: الاقتصاد المصري مازال محافظا على تحقيق معدل نمو إيجابي بنسبة 4.8%

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الإقتصادي، إن توقع البنك الدولي تحقيق مصر لنسب نمو 4.8% فى عام 2023، بالرغم من تراجع جميع معدلات النمو الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنه فى هذا التقرير تم تخفيض معدل النمو الاقتصادي العالمي ووصل إلى 2.7%.

وأضاف “الشافعي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الإقتصاد العالمي يعاني من الموجة التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن بالرغم من تلك الموجة ومعدلات التراجع مازال الإقتصاد المصري محافظ على تحقيق معدل نمو إيجابي بنسبة 4.8%.

وتابع أن معدل النمو المصري يدل على أن الإجراءات التي أتخذتها الحكومة المصرية إجراءات ناجحة، لافتا إلى أن كل تلك التقارير تعد إيجابيات تنم على أن الوضع الإقتصادي المصري أفضل بفضل السياسات التي اتخذتها لتدابير جائحة فيروس كورونا، ثم الأثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.