شوبير يكشف تفاصيل تعثر انتقال ثنائي الأهلي إلى فيوتشر

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، موقف النادي الأهلي من بقاء ثنائي الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية "كنت أتمنى انتقال زياد طارق ومحمد محمود إلى صفوف فيوتشر إف سي".

وأضاف "زياد طارق كان سيحصل على فرصته مع فيوتشر ولكن الأهلي يتجه نحو نزول اللاعب إلى فريق 2001".

وتابع "نفس الأمر سوف ينطبق على محمد محمود، حيث قد يجد فرصته صعبة بشكل كبير في المشاركة مع الأهلي".

واختتم "حدث خلال بين إدارة فيوتشر إف سي مع الأهلي، حيث طلبت إدارة فيوتشر فقط تحمل قيمة راتب الثنائي وذلك دون دفع أي مقابل مادي في الصفقة للقلعة الحمراء".