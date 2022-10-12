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برلمان

برلماني:خروج أكبر دفعة من المحبوسين احتياطيا يتماشى مع دعوة الدولة لإجراء حوار وطني

النائب كريم طلعت
النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي

ثمن النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، قرار لجنة العفو الرئاسي بشأن خروج ٧٠ شخصا من المحبوسين احتياطيًا، والتي تعد أكبر دفعة منذ  إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تفعيل عمل اللجنة فى حفل إفطار الأسرة المصرية.

وقال السادات ، فى بيان له اليوم، إن توالي قرارات العفو الرئاسي تبعث برسائل مطمئنة عن مبادئ الجمهورية الجديدة فى احترام الحقوق والحريات وصونها، بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية، مشيرا إلى أن خروج دفعات جديد من المحبوسين احتياطيا تدخل السرور على كثير من الأسر المصرية وتطمئن الشارع بوجود قيادة حكيمة تحترم الرأي والرأي الأخر.

وأكد عضو مجلس النواب، أن جهود عمل لجنة العفو الرئاسي، تؤكد ما تشهده الحالة السياسية فى مصر من انفتاح بين كل القوى السياسية المشاركة على الساحة، إضافة إلي أنها تتماشي مع دعوة الدولة لإجراء حوار وطني وتؤكد جداوه فى وجود وخلق مساحات مشترك بين الجميع.

وثمن كريم طلعت السادات، الدور المجتمعي الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي ،من خلال دمج المفرج عنهم مرة اخري فى المجتمع وإعادتهم الي مهام أعمالهم ووظائفهم السابقة، واستكمال دراستهم او الغاء المنعم من السفر،موجها خالص الشكر والتقدير للجنة على الجهود المضنية التي تبذلها لإعاة دمجمهم .

النائب كريم طلعت السادات الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية الجمهورية الجديدة القوى السياسية

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