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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: الحكومة ستتقدم بتعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل إلى البرلمان قريبا

التأمين الصحى الشامل
التأمين الصحى الشامل

قال النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة بالبرلمان ستناقش خلال الفترة القادمة تعديلات قانون زراعة الأعضاء المقدمة من الحكومة ، بالإضافة إلى إستمرار عقد جلسات الإستماع بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية.

وكشف رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن أن الحكومة ستتقدم بتعديلات على قانون التأمين الصحى الشامل إلى البرلمان قريبا بهدف مناقشتها وإصدارها.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد بعد المقبل الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.

وقبيل رفع الجلسة وجه رئيس المجلس التهنئة لهيئات مكاتب اللجنة النوعية بالمجلس، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وهنأ رئيس مجلس النواب، الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف.

كما ألقى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وجه خلال التحية لأعضاء المجلس، على دورهم التشريعيى، ناقلا أيضا تحيات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعلن رئيس المجلس خلال الجلسة أيضا تلقيه إخطارا من بعض الأحزاب بشأن اختيار ممثل الهيئة البرلمانية داخل المجلس.

وجاءت الإخطارات على النحو التالي:

المهندس أشرف رشاد الشريف رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
النائب أحمد خليل خير الله رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب النور.
النائب أحمد بهاء شلبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.
النائب عاطف المغاوري رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع.
النائب محمد طلبة رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.
النائب محمد عطية الفيومي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية.

تعديلات قانون زراعة الأعضاء الحكومة مشروع قانون المسئولية الطبية قانون التأمين الصحي الشامل البرلمان

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