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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لإدارة شقة سيئة السمعة|ربة منزل تقتل صديقتها وتلقى جثتها بمصرف فى القليوبية

ضبط متهمة
ضبط متهمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، من كشف لغز العثور على جثة سيدة ملقاة بمصرف بمنطقة زاوية النجار بدائرة مركز شرطة قليوب، وضبط المتهمين. 

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من العقيد محمد سامي مندور، رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة لسيدة في رشاح بمنطقة زاوية النجار بدائرة المركز. 

بإجراء التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، تبين أن وراء قتل المجنى عليها "نورا. ا"، 37 سنة، سيئة السمعة، صديقتها "نورا. م"، 40 سنة، سيئة السمعة، وأبناءها "كامل. ط"، 20 سنة، و"سلمى. ط"، 18 سنة، مقيمين بمنطقة عزبة رشوان بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتبين نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية على إدارة شقق سيئة السمعة، فقام المتهمون باستدراج المجنى عليها وقتلها، وإلقاء جثتها في رشاح بمنطقة زاوية النجار بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية بقيادة الرائد محمود سرور، والرائد عمرو رضوان، معاونى رئيس المباحث، من ضبط المتهمين "نورا. م"، 40 سنة، وأبنائها "كامل. ط"، 20 سنة، و"سلمى. ط"، 18 سنة. 

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيق.

القليوبية مدير أمن القليوبية أمن القليوبية شبرا الخيمة مديرية امن القليوبية

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