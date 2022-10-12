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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة كفرالشيخ: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهدف إلى تعزيز روح الانتماء للوطن والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى حجم الإنجاز المحقق وتأثيره الإيجابى على تحسين جودة الحياة والتبشير بمستقبل أفضل.

جامعة كفر الشيخ : حياة كريمة تستهدف بناء الإنسان بالتعليم والصحة

لتعزيز العمل التطوعي.. جامعة كفر الشيخ تستضيف ندوة توعوية لمؤسسة حياة كريمة

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال فعاليات أولى الندوات التوعوية الطلابية لمؤسسة «حياة كريمة»، رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار المبادرة التي أطلقها أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث والعالم  لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن “الجمهورية الجديدة ستبنى على كوادر من شبابنا، ونتمنى من جميع الشباب المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» من أجل مصر ومن أجل مستقبل أفضل”.

ورحب رئيس جامعة كفر الشيخ بجميع الطلاب الذين يرغبون في المشاركة في التطوع داخل مبادرة “حياة كريمة”، مشيرًا إلى أن هذا هو الهدف الأساسي من مثل هذه الندوات.

وصرح رئيس الجامعة، بأن الندوة تأتى في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعات بجميع محافظات الجمهورية لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

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