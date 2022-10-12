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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للمرة الثانية بجهات الدولة | النيابة الإدارية : انتخابات الموسيقيين بالتصويت الإلكتروني

النيابة الادارية
النيابة الادارية

أكدت هيئة النيابة الادارية،  ان  انتخاب نقيب الموسيقيين، التي اجريت امس تمت باستخدام برنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات، في سابقة هي الأولى من نوعها على الإطلاق في كافة جهات الدولة بعد انتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية والتي حققت نجاحًا كبيرًا يونيو الماضي.

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وأشارت الهيئة الي ان  كافة مراحل الانتخابات تمت  تحت إشراف قضائي كامل من مستشاري النيابة الإدارية، بداية من تلقي الطلبات والفصل في الطعون والتصويت والاقتراع وحتى إعلان النتيجة.

واوضحت  ان ذلك تم ماشيًا مع توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة والتحول الرقمي، وفي إطار التعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتحت رعاية  المستشار  عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، و الدكتورة  هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن، كانت قد قامت بإيداع وتسجيل برنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات" كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) فبراير الماضي، وبدعم من وزارة التخطيط لتبني البرنامج والمساهمة في تطويره من خلال التعاقد مع إحدى شركات التكنولوجيا، ومد النيابة الإدارية بالمعدات والأجهزة والشبكات اللازمة لتشغيل البرنامج ووضعه موضع التنفيذ، وتم تطبيقه للمرة الأولى، وبشكل غير مسبوق خلال انتخابات الجمعية العمومية لنادي مستشاري النيابة الإدارية في يونيو الماضي.

كما شهد أغسطس الماضي، توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يهدف للارتقاء بآلية تقديم وإدارة الانتخابات التي تشرف عليها النيابة الإدارية، عبر تحويل الدورة اليدوية الورقية للعملية الانتخابية إلى دورة مميكنة بالكامل، باستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة، بما يحقق الشروط العامة للانتخابات ويحافظ بشكل كامل على سرية العملية الانتخابية والاقتراع المباشر، إذ يعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز وإحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج، بل ويملك من التجهيزات الاحتياطية ما تمكنه من العمل حتى في حالة انقطاع التيار الكهربي.

النيابة الإدارية التحول الرقمي الموسيقى وزارة التخطيط تكنولوجيا المعلومات خطة الدولة الدكتورة هالة السعيد التنمية الاقتصادية

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