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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن قرية حاذق وتوابعها بـ كفر الشيخ

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن مغذي محولات كهرباء قرية حاذق بمركز بيلا، اعتباراً من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 عصرًا غدًا الخميس، وذلك لإجراء صيانة على المغذي.

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان اليوم ، أن المنطقة المتأثرة بالانقطاع هي قرية حاذق وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

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وفي سياق متصل، واصلت الوحدات المحلية لمركز ومدينة بيلا، جهودها في تنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالعمل الميداني المتواصل والقرب من المواطن للوقوف على مشاكله ومتطلباته، والمتابعة الميدانية لرفع مستوى الخدمات والمرافق الحيوية بالمدينة وقري المركز.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور، عددا من الجهود ضمن تقريرها اليومي، والتي تمثلت في رفع المخلفات والقمامة بشوارع مدينة ومركز بيلا، حيث قامت منظومة النظافة بالمدينة وكافة الوحدات القروية برفع كافة المخلفات والقمامة والأتربة من الشوارع ونقاط التجميع ورش الشوارع، بجانب رفع القمامة من الصناديق بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وما زال العمل مستمر فى رفع القمامة من مختلف قطاعات المدينة على مدار الفترتين الصباحية والمسائية من أجل توفير مناخ وبيئة صحية جيدة لأهالى بيلا.

وقام مجلس مدينة بيلا، بتنفيذ أعمال قص النجيلة وتقليم وتهذيب الأشجار داخل المنتزهات والمصالح الحكومية، حيث تم تقليم وري وغسيل الأشجار بمنتزه أبو غنام والشيخ وعدد من الشوارع، مع تنظيف وكنس ناتج القص والتقليم ورفع كافة المخلفات، من قبل إدارة التنمية بالاشتراك مع قسم النظافة بديوان الوحدة المحلية لمدينة بيلا.

كما قامت الوحدات المحلية بقري مركز بيلا، بصيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بعدد من الطرق والشوارع في القري الأم والتوابع، بإستخدام سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز، بهدف رفع كفاءة الإنارة داخل شوارع وطرق قرى الوحدات المحلية ببيلا.

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