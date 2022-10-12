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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داعية إسلامي: يجوز التبرع بالأعضاء إلا في حالة واحدة

التبرع بالأعضاء
التبرع بالأعضاء

أكد الداعية الإسلامي محمد علي، أن جميع الأعضاء يجوز أن يتبرع بها الإنسان لـ غيره، إلا في حالة التبرع بالأعضاء التناسلية. 

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الأعضاء التناسلية لا يجوز التبرع بها وذلك لعدم حدوث اختلاط لـ الأنساب.

ولفت إلى أن التبرع بالأعضاء يكون للضرورة وبضوابط شرعية وقانونية، وأن التبرع بالأعضاء له أدلة كثيرة.

ولفت إلى أنه مع جواز التبرع بالأعضاء، وأن الراحل الدكتور جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر سابقا، والدكتور سيد طنطاوي، أوصى بالتبرع.

وكشف عن أن التبرع بالأعضاء يكون من شخص بالغ، وراشد وعاقل، وبشرط ألا يتعرض المتبرع لـ ضرر، ويكون التبرع لـ الضرورة، ولا يكون بمقابل مادي، وأن الشخص يجوز التوصية بالتبرع بأعضائه بعد الوفاة، ويحق لـ أسرة المتوفى أن تتبرع بالأعضاء بعد وفاة أحد أفراد الأسرة حتى إذا لم يوصى المتوفي.

داعية إسلامي التبرع بالأعضاء اخبار التوك شو الصحة إلهام شاهين

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