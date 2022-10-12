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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 21 طن لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

لحوم غير صالحة للاستهلاك
لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط ٢١ طن لحوم ومصنعات لحوم ودهون حيوانية وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك من خلال الحملات التي تم تنفيذها خلال شهر على محلات الجزارة و أكمنة السيارات ومنافذ وثلاجات اللحوم .

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ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين .

وأكد على التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

ومن جانبه قال الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ٢٤ محضرا حيال المخالفين. 

وأضاف أنه تم تحصين " ٤٢٢٣٩" رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد حمي الوادي المتصدع والحمى القلاعية وذبح ١١٧٢٢ رأس ماشية داخل المجازر الحكومية خلال الشهر الماضي .

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