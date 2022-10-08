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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مياه الجيزة تعتذر عن استمرار قطع الإمدادات لـ 4 أحياء

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن استمرار أعمال ربط خط المياه قطر ۱۲۰۰ مم الجديد على خط المياه قطر ١٢٠٠ القائم والمتعارض مع مسار مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالي،  والجارى تنفيذها بمعرفة الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى.

وأوضحت أن هذا الأمر تسبب في قطع المياه عن المناطق التابعة للأحياء التالية (حي الوراق - حي العجوزة - حي شمال الجيزة - حي بولاق) وامتد التأثير لمناطق الدقى والمهندسين وامبابة.

واعربت الشركة عن أسفها لاستمرار قطع المياه، لأمر خارج عن إرادتها،  مشيرة إلى توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواريء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ من اى تليفون أرضى.

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