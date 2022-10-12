عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري قلب يكشف سبب حدوث الذبحة الصدرية |فيديو

الدكتور باسم ظريف
الدكتور باسم ظريف إستشاري القلب بمعهد القلب القومى

قال الدكتور باسم ظريف، استشاري القلب بمعهد القلب القومى، إن قلب الإنسان يعمل من أول لحظة ميلاده مثل الموتور أو المضخة كالسيارة عندما نقول موتورها عمل 100,000 كيلو، أما قلب الإنسان فينبض مليارات النبضات من الميلاد حتى الوفاة بديناميكية تدل على الإعجاز، فهو يأخذ الدم من الرئة محمل بالأكسجين ثم يعيد توزيعه على الجسم، ويأخذ الدم يعطيه للكبد؛ فيخرج السموم من خلاله ونفس العملية مع الكلى.

وأضاف “ظريف”، خلال لقائه ببرنامج «حكاوي طبية» المذاع على قناة «صدى البلد» مع الإعلامية سالي سمير، أن القلب يعمل حتى في نوم الإنسان، إضافة إلى أنه يقوم بتوزيع المواد الغذائية على كامل الجسم من بصيلة الشعر، وحتى أصابع القدمين، ثم يعود في ضخ الدم إلى الكبد لتنقية الجسم من السموم، ثم يعيد ضخ دورة دموية جديدة لتغذية جميع الأعضاء بالجسم.

عضلة القلب

وأوضح استشاري القلب بمعهد القلب القومى، أنه بالنسبة لدور عضلة القلب فهو عبارة عن مضخة تقوم بعملية رفع الدم في جميع أجزاء الجسم من خلال الشريان الأورطي وأول تفريعة فيه هي الشرايين التاجية والتي تقوم بتغذية العضلة نفسها.

ونوه بأن أي انسداد في الشرايين التاجية التي تغذي عضلة القلب يؤدي إلى ما نسميه بالذبحة الصدرية؛ وهي عبارة عن ألم شديد بالصدر بسبب قلة الدم الذي يضخ للعضلة، فهو غير كافٍ لكي تقوم العضلة بوظائفها.

القلب معهد القلب القومي باسم ظريف الرئة حكاوي طبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمودي ضربني بالعصا وخدرني واعتدى عليا جنسيا.. نص اعترافات طالبة الإعدادي بحلوان

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

إعلامي يؤكد: الأهلي لن يدفع غرامة كهربا لـ الزمالك

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

مفاجأة .. أحمد حسن : الزمالك يتعاقد مع نجم منتخب الشباب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

للموظفين.. شروط الخروج على المعاش المبكر بعد تجاوز سن الخمسين بقانون الخدمة المدنية

ترشيحاتنا

كين يقود تشكيل توتنهام أمام إينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

باحثة بالمصري للدراسات : طرد إبراهيم الزيات من ألمانيا ضربة قوية للجماعة الإرهابية

عيَّاد: شكر الطعام يجب أن يكون بالمحافظة عليه لا بالإسراف فيه وهدره

التموين : اعتمادات مالية لمستوردي القمح لإنتاج الدقيق الحر

التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تقدم كبير.. إيران تعلق على تخلي روسيا والصين عن الدولار الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان لازم أشتغل رقاصة .. إطلالات أثارت الجدل لـ لوسي | شاهد

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل مكرونة مع بانيه صيامي

طريقة عمل عجينة البيتزا زى المحلات

وزنك مبينزلش وثابت.. طبيب يقدم 5 نصائح تحول جسمك لألة لحرق الدهون

فيديو

“خناقة التختة الأولى”.. سيدتان تقتحمان مدرسة في الغربية والمديرية تحقق |فيديوجراف

أقوالها تضاربت .. مفاجأة في التحقيقات مع عروس الإسماعيلية

كانت بتهددني .. ماذا قال زوج عروس الإسماعيلية أمام النيابة

تراجع كبير في الذهب اليوم وهذا سعر صرف الدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ