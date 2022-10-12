استشاري قلب يكشف سبب حدوث الذبحة الصدرية |فيديو

قال الدكتور باسم ظريف، استشاري القلب بمعهد القلب القومى، إن قلب الإنسان يعمل من أول لحظة ميلاده مثل الموتور أو المضخة كالسيارة عندما نقول موتورها عمل 100,000 كيلو، أما قلب الإنسان فينبض مليارات النبضات من الميلاد حتى الوفاة بديناميكية تدل على الإعجاز، فهو يأخذ الدم من الرئة محمل بالأكسجين ثم يعيد توزيعه على الجسم، ويأخذ الدم يعطيه للكبد؛ فيخرج السموم من خلاله ونفس العملية مع الكلى.

وأضاف “ظريف”، خلال لقائه ببرنامج «حكاوي طبية» المذاع على قناة «صدى البلد» مع الإعلامية سالي سمير، أن القلب يعمل حتى في نوم الإنسان، إضافة إلى أنه يقوم بتوزيع المواد الغذائية على كامل الجسم من بصيلة الشعر، وحتى أصابع القدمين، ثم يعود في ضخ الدم إلى الكبد لتنقية الجسم من السموم، ثم يعيد ضخ دورة دموية جديدة لتغذية جميع الأعضاء بالجسم.

عضلة القلب

وأوضح استشاري القلب بمعهد القلب القومى، أنه بالنسبة لدور عضلة القلب فهو عبارة عن مضخة تقوم بعملية رفع الدم في جميع أجزاء الجسم من خلال الشريان الأورطي وأول تفريعة فيه هي الشرايين التاجية والتي تقوم بتغذية العضلة نفسها.

ونوه بأن أي انسداد في الشرايين التاجية التي تغذي عضلة القلب يؤدي إلى ما نسميه بالذبحة الصدرية؛ وهي عبارة عن ألم شديد بالصدر بسبب قلة الدم الذي يضخ للعضلة، فهو غير كافٍ لكي تقوم العضلة بوظائفها.