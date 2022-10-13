أهالي مدينة الوقف الجديدة بقنا يشكون من نقص الخدمات الأساسية

يعيش أهالي مدينه الوقف الجديده التابعه لمركز ومدينه الوقف شمال محافظه قنا، معاناة بسبب تدنى مستوى معظم الخدمات سواء الصحية أو انعدام وجود مركز الشباب أو وجود بنك حكومي .



يقول محمود جلال ، من الأهالي فى رسالة لخدمة "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد": "منذ زمن بعيد ونحن نعاني من عدم وجود وحدة صحية أو مركز طبي بالقرية أسوة بالقرى المجاورة، خصوصا أن القرية بعيدة كل البعد عن المركز التابعة له، فإذا وقع ظرف طارئ ليلا لا ملجأ ولا سبيل لنا إلا نقل المريض على وجه السرعة للمستشفى العام بقنا لتقديم الرعاية اللازمة له علاوة على المسافة الكبيرة التي تتخطى الـ15 كيلو مترا بين القرية والمدينة".



وأضاف: "معظم القرى المجاورة لديها مركز شباب ليمارسوا فيه الرياضة إلا قريتنا، وهذا من أحد أهم أسباب انحراف الشباب، فبدلا من لجوء الشاب لممارسة الرياضة يأخذ مسارا آخر كالتدخين أو ما شابه ذلك ويساعده على ذلك عدم توافر أقل الإمكانيات له وهي تواجد مركز شباب يمارس فيه الرياضة".



وتابع: "عدم تواجد وحدة صحية في القرية أمر غير مقبول نهائي لأن القرية عدد سكانها في تزايد مستمر ولا بد من وجود وحدة صحية لتقديم الخدمات الطبية لهم ورعاية الأطفال".



وأكد أنه "لا يوجد نقطه شرطه لحماية المواطنين أو مركز تكنولوجى ولا يوجد بالمركز بأكمله اى فرع لأى بنك حكومى (القاهره_ مصر_ الأهلى )".

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