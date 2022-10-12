الارتفاع | الحكومة : السماح بهذا الشيء بالتصالح في مخالفات البناء ..فيديو

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن التغيير في القانون الجديد الخاص بالتصالح في مخالفات البناء الذي أقره مجلس الوزراء واحاله لمجلس النواب لإقراره بشكل نهائي يشمل كل الحالات التي لم يكن مسموحا التصالح بها في القانون القديم ولكنه لا يزال مطبق حتي الآن ولكنه كان ينص علي ٨ حالات لا يجوز التصالح فيها وفي القانون الجديد تم استثناء ٦ حالات منهم للتصالح.

واضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن من ضمن الأشياء التي سيسمح بها القانون الجديد بالتصالح فيها هي مخالفة قيود الإرتفاع.

وتابع المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء أن هناك حالتين لم يسمح بهما التصالح في مخالفات البناء في القانون الجديد وهما الإخلال بالسلامة الإنشائية وحالات التعدي علي اراضي ملك نهر النيل وملك الآثار.