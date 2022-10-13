مصرع طفلة.. انقلاب سيارة بطريق سعود صان بالشرقية

شهد طريق سعود صان الحجر حادثا مأسويا اثر انقلاب سيارة ربع نقل مما ادي الى مصرع طفلة واصابة 3.



البداية عندما تلقي اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقيه أخطارا من مدير المباحث يفيد وصول ورور بلاغ الي مركز شرطة الصالحية يفيد انقلاب سيارة بداخلها عدد من المواطنين بطريق سعود صان الحجر بالشرقية وباجراء التحريات اللازمة تبين وفاة عايدة. م.ع وتبلغ من العمر ٧ سنوات .

على الفور وجهت الاجهزة الامنية باتخاذ الاجراءات اللازمة وبمساعدة الاهالي ورجال الشرطة امكن انقاذ المواطنين المصابين ونقلهم والجثة الطفلة الى مستشفى الحسينية المركز.

على الفور انتقل المصابين الي المستشفي لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل جثة الطفلة الى مشرحة المستشفى، كما تحرير المحضر اللازم ، وعمل الاجراءات القانونية اللازمة.