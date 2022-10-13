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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع شركة عالمية توفير أدوية علاج الأورام والإيدز

وزير الصحة يبحث مع
وزير الصحة يبحث مع شركة عالمية توفير أحدث الأدوية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وفدًا من مسئولي شركة «جلياد للعلوم»Gilead Sciences ، لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي، وذلك بديوان عام وزارة الصحة.

في بداية الاجتماع، أشاد وزير الصحة والسكان، بالتعاون مع شركة «جلياد للعلوم» في دعم الجهود الوطنية لتوفير مختلف الأدوية للعديد من الأمراض، وكذلك مبادرات الصحة العامة على مدار السنوات الماضية، مثمنًا دور الشركة باعتبارها من أهم الشركات الأمريكية في مجال التقنيات الحيوية، والرائدة في بحوث اكتشاف وتطوير وتسويق العقاقير المبتكرة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون في الاستفادة من أنواع الأدوية المطورة في عام 2022، لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز»، بما يساهم في دعم الخطة الوطنية لمكافحة هذا المرض، وتقديم أفضل الخدمات الطبية والوقائية للمرضى المتعايشين مع الفيروس.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير ثمن رغبة شركة «جلياد للعلوم» في دعم جهود الدولة المصرية في علاج العديد من الأمراض مثل الأورام، والتهابات الكبد الفيروسية، من خلال توفير أحدث العلاجات التي توصلت إليها الشركة في هذه المجالات.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش أطر التعاون المستقبلية بجميع المجالات التي تعمل بها الشركة العالمية، وعلى وجه الخصوص دعم  مصر في مجال مكافحة التهاب الكبد الفيروسي (سي)، كما تم مناقشة إجراءات توفير الأدوية الحديثة التي تطورها الشركة لعلاج مختلف الأمراض.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير بحث التعاون مع شركة «جلياد للعلوم» في دعم الإنتاج المحلي للأدوية والمستحضرات الحيوية، وكذلك دعم أنشطة الوقاية والتوعية بالأمراض عامة، بالإضافة إلى التعاون في البرامج التدريبية لمقدمي الرعاية الصحية.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة غادة يونس رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، والدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة «الإيدز».


وضم وفد شركة «جلياد للعلوم» المدير الإقليمي لقارة أفريقيا بالشركة، والدكتورة أمينة رفيقي المدير العام ورئيس منطقة الشمال الغربي ووسط إفريقيا بالشركة، إلى جانب الدكتور رياض أرمانيوس .

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