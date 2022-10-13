الرئيس السيسي يُقلد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري .. شاهد

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية، بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري.

وأعلن رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، نتيجة تخرج طلاب الكلية العسكرية، قائلا إن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على نتائج الكليات العسكرية كما يلي.

أولا: منح طلاب الدفعة 116 حربية والدفعة 115 حربية حاملي المؤهلات العليا درجة بكالوريوس العلوم العسكرية

ثانيا: منح طلاب الدفعة الثانية من حاملي الدراسات العليا شهادة إتمام الدراسة العسكرية

ثالثا: منح طلبة الدفعة 73 بحرية درجة بكالوريوس العلوم البحرية

رابعا: منح طلبة الدفعة 89 طيران وعلوم عسكرية جوية درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية

خامسا: منح طلاب الدفعة 59 فنية عسكرية درجة بكالريوس الهندسة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية

سادسا: منح طلاب الدفعة 50 دفاع جوي درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي

سابعا: منح طلاب الدفعة الرابعة من كلية الطب بالقوات المسلحة درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.

ثامنا: منح طلاب الدفعة 51 من الكلية العسكرية التكنولوجية المرحلة الأولي شهادة دبلوم المعهد الفني من القوات المسلحة .

وتابع أن نسبة النجاح بلغت لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للإمتحان 100%.