عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يُقلد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري .. شاهد

الرئيس السيسي يُقلد
الرئيس السيسي يُقلد أوائل الخريجين

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية، بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري.

وأعلن رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، نتيجة تخرج طلاب الكلية العسكرية، قائلا إن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على نتائج الكليات العسكرية كما يلي.

أولا: منح طلاب الدفعة 116 حربية والدفعة 115 حربية حاملي المؤهلات العليا درجة بكالوريوس العلوم العسكرية

ثانيا: منح طلاب الدفعة الثانية من حاملي الدراسات العليا شهادة إتمام الدراسة العسكرية

ثالثا:  منح طلبة الدفعة 73 بحرية درجة بكالوريوس العلوم البحرية 

رابعا: منح طلبة الدفعة 89 طيران وعلوم عسكرية جوية درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية

خامسا: منح طلاب الدفعة 59 فنية عسكرية درجة بكالريوس الهندسة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية 

سادسا: منح طلاب الدفعة 50 دفاع جوي درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي 

سابعا: منح طلاب الدفعة الرابعة من كلية الطب بالقوات المسلحة درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.

ثامنا: منح طلاب الدفعة 51 من الكلية العسكرية التكنولوجية المرحلة الأولي شهادة دبلوم المعهد الفني من القوات المسلحة .

وتابع أن نسبة النجاح بلغت لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للإمتحان 100%.

السيسي تخريج دفعات جديدة الاحتفال بتخريج دفعات جديدة طلبة الكليات العسكرية اوائل الخريجين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السماح له باللعب.. مفاجأة جديدة فى غرامة كهربا للزمالك

مفاجأة عن سداد عقوبة كهربا.. وقيمة عقد رعاية الأهلي.. فيديو

بعد عودتها من العمرة.. ضرة المطربة بوسي تحذف صورها بشعرها وتظهر بالحجاب

عجن العربيات.. ضبط سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري|فيديو

ولادي قالولي متتجوزيش في السر تاني.. منى عراقي تنفي ارتباطها بـ أيمن رشوان

بعد رفضه حضور التحقيق.. الاتحاد البوليفي لصدى البلد: معاقبة سافيو في حالة وحيدة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء

تغير ملامح رحاب الجمل من أحدث ظهور لها.. شاهد

موضوعات متعلقة

البحث العلمي تعلن عن منح الدكتوراة بالمجلس الأفريقي بالتعاون مع الجامعة الأورومتوسطية

رئيس جامعة عين شمس: منحة شيكاغو تمنح الطلاب خبرة أكاديمية وحياتية

وزير الدفاع: القوات المسلحة أصبحت تحتل مكانة مرموقة بين جيوش العالم

التعليم تكشف الفئات المعفاة من أداء امتحان العربي بالثانوية العامة اليوم

وفاة حسن خلف شيخ المجاهدين في سيناء عن عمر تجاوز 72 عامًا

البحث العلمي تعلن عن تفاصيل منح الدكتوراة المقدمة من المجلس الأفريقي

فرصة لتعزيز العلاقات وتطوير البرامج الدراسية.. دعم الأنشطة وتعزيز التواصل مع الشركاء الدوليين للتبادل الطلابي بين "حلوان وجامعات دولية"

وزيرة التخطيط تشهد احتفالية مؤسسة القلعة بمناسبة تقديمها المنح الدراسية لـ16 عاما

ترشيحاتنا

مدير الأكاديمية العسكرية: عازمون على مواصلة العطاء والفداء للوطن

14 دولة في الناتو يوقعون خطاب نوايا لشراء أنظمة دفاع جوي

أوامر لكتائب الاحتياط بالاستعداد.. ماذا يجري داخل جيش إسرائيل؟

الرئيس السيسي يُقلد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري .. شاهد

وزير الصحة يبحث مع شركة عالمية توفير أدوية علاج الأورام والإيدز

الرعاية الصحية تطلق مبادرة للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقات عند الأطفال بالأقصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سرطان الأمعاء.. عرض شائع يتجاهله أغلب الناس المصابين بالمرض القاتل

وداعا لألم المفاصل.. وصفة لن تكلفك 5 جنيهات مفعولها خارق

الكوليسترول يقتلك بالبطيء.. علامة في قدمك تنذر بخطر انسداد الشرايين

عبقرية كلوب.. لماذا تألق محمد صلاح في ليلة الهاتريك ؟

فيديو

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ