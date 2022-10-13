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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بنسبة نجاح 100%..

رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة يعلن نتيجة تخرج طلاب الكلية العسكرية

رئيس هيئة تدريب القوات
رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة

أعلن رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، نتيجة تخرج طلاب الكلية العسكرية، قائلا إن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على نتائج الكليات العسكرية كما يلي.

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الرئيس السيسي يُقلد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري .. شاهد

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الرئيس السيسي يشهد تسليم وتسلم القيادة بحفل تخرج طلبة الكليات العسكرية .. فيديو

أولا: منح طلاب الدفعة 116 حربية والدفعة 115 حربية حاملي المؤهلات العليا درجة بكالريوس العلوم العسكرية

ثانيا: منح طلابة الدفعة الثانية من حاملي الدراسات العليا شهادة إتمام الدراسة العسكرية

ثالثا:  منح طلبة الدفعة 73 بحرية درجة بكالريوس العلوم البحرية 

رابعا: منح طلبة الدفعة 89 طيران وعلوم عسكرية جوية درجة بكالريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية

خامسا: منح طلابة الدفعة 59 فنية عسكرية درجة بكالريوس الهندسة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية 

سادسا: منح طلاب الدفعة 50 دفاع جوي درجة بكالريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي 

سابعا: منح طلاب الدفعة الرابعة من كلية الطب بالقوات المسلحة درجة بكالريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية

ثامنا: منح طلاب الدفعة 51 من الكلية العسكرية التكنولوجية المرحلة الأولي شهادة دبلوم المعهد الفني من القوات المسلحة 

وتابع أن نسبة النجاح بلغت لمن أنطبقت عليهم شروط التقدم للإمتحان 100%.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، منذ قليل، حيث بدأ الحفل بتقدم مجموعة من الطائرات  الهليكوبتر تحمل علم جمهورية مصر العربية وعلم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، إيذانا ببدء الاحتفال.

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لأهالى خريجى الدفعات الجديدة من طلبة الكليات العسكرية، خلال احتفاليتهم.

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