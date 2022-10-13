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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بحفل تخرج طلبة الكليات العسكرية

فيلما تسجيليا من
فيلما تسجيليا من إعداد إدارة الشئون المعنوية

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا من إعداد إدارة الشئون المعنوية بعنوان قادة فى وجدان الأمة، وذلك خلال حفل تخرج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، منذ قليل، حيث بدأ الحفل بتقدم مجموعة من الطائرات  الهليكوبتر تحمل علم جمهورية مصر العربية وعلم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، إيذانا ببدء الاحتفال.

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لأهالى خريجى الدفعات الجديدة من طلبة الكليات العسكرية، خلال احتفاليتهم.

وقدم طلبة الكليات العسكرية خلال الاحتفال بمجموعة من العروض الرياضية والقتالية المتلاحمة والدفاع عن النفس والدرجات، كما أدي الطببة، التدريبات البدنية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

و رسم طلاب دفعة جديدة من الكلية العسكرية، بأجسادهم 6 أكتوبر، تخليدا للذكرى الـ49 لحرب أكتوبر، فضلا عن تقدم فريق الفروسية للكلية الحربية من القسم النهائي يظهرون هيئات الزي المختلفة واعلام العلية الحربية على مر العصور، منها عصر محمد على والعصر الملكي والعصر الحديث، حاملين اعلام الكلية العسكرية.

وشهد الحفل عروضا استعراضية لجنود القوات المسلحة من طائرات الهليكوبتر يحملون علم مصر وأعلام القوات المسلحة، وعروض عسكرية قتالية مرددين:  "حى على الفلاح" والنشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية .

وانطلاق المقاتلين وهم يستقلون دراجاتهم الهوائية في دقة وتناغم في الأداء، مُشكلين بأجسادهم علم مصر، واستعرض الطلاب المقاتلون مهاراتهم وتوحيدهم في قيادة الدراجات.
 

الرئيس السيسي إدارة الشئون المعنوية قادة فى وجدان الأمة حفل تخرج دفعات جديدة طلبة الكليات العسكرية الكليات العسكرية

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