دوركم كبير أوى .. أبرز نصائح الرئيس لـ خريجى الكليات العسكرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية وجاءت أبرز تصريحاته :



السيسي لخريجي الكليات العسكرية: خلي بالكم أنتم دوركم كبير أوى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لخريجي طلاب الكليات العسكرية، قائلا: “خلي بالكم انتم دوركم كبير أوى أوى".

وقال السيسي: لو رأيتم التضحيات التي قدمت ليس فقط خلال السبع أو الثمان سنوات الأخيرة.. نحن نحتفل كل عام بذكري إنتصار حرب أكتوبر بالشهداء.. وحتي فى حربنا ضد الإرهاب كان هناك شهداء ومصابين دائما حريصين على أن نذكرهم”.

وفي سياق متصل، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “أفكركم من سنوات ليست ببعيدة فى 2013 و2014 وكان الإرهاب موجود فى بلدنا هنا وكنتوا بتشوفوا شهدائنا ومصابينا كنت متأكد أن بفضل الله هنعبر تلك الأزمة".

وأضاف : “أتصور أني تكلمت فى تلك المسألة كثيرا.. أن الذى نراه الأن فى مصر يؤكد أن الجهد الذى يبذل ليس فقط من رجال الجيش والشرطة، بل من كل مواطن مصري، وهو جهد مشكور جدا، وهو ما يجعل ال104 مواطن أوأكثر عايشين على أرض مصر وفيه أمل لبكرا”.

وتابع أن كل المصاعب سنعبرها، معقبا: “واحنا بخير ونحن واقفون على ارض صلبة، و ليست لدينا تحديات كبيرة جدا مثل بلاد أخري، وهذا بسبب الأمن والإستقرار الموجود فى مصر”.



الرئيس عن شهداء الوطن: دور الجيش أن يحمي ويضحي من أجل ثبات الدولة



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لخريجي طلاب الكلية العسكرية، قائلا: “خلي بالكم انتوا دوركم كبير أوى أوى.. ونحن نحتفل كل عام بذكرى انتصار حرب أكتوبر”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم بحفل تخرج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية، “حتي فى حربنا ضد الإرهاب كان هناك شهداء ومصابون، ودائما نحرص على أن نذكرهم".

وتابع "نؤكد ليس فقط الدولة لا كل إنسان مصري يفتكر كويس أوى أن هناك أسرة قدمت ابنها، والابن دا أصبح شهيد بعد ما ربته شاب جميل ثم قدمته لبلدنا علشان نعيش.. وهو دا دور الجيش إنه يحمي ويضحي من أجل أن تكون الدولة ثابتة”.

السيسي للدفعات الجديدة من الكليات العسكرية: أتمنى لكم كل التوفيق في حياتكم



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية للأسر المتواجدة اليوم لحضور حفل تخرج أبنائهم من كلياتهم المختلفة، قائلاً: برحب بيكم.. أهلاً وسهلاً وألف مبروك"، موجهاً التحية والتهنئة أيضا للطلاب الخريجين من الضباط قائلاً: "أتمنى لكم كل التوفيق في حياتكم".

وأضاف "السيسي"، خلال حفل تخرج الدفعات الجديدة من طلبة الكليات العسكرية: "النهارده أول خطوة في حياة الضابط المتخرج، وده يمثل خطوة مهمة أوي ورائعة وعظيمة في حياة المتخرجين سواء من الكليات العسكرية أو المدنية".

وتابع: “في الدنيا اللي احنا موجودين فيها الأمور دائماً متغيرة ولكن إرادة الإنسان وقبلها دعم الله ومشيئته .. يتم التغلب على كل الأمور حتى الصعب منها”.

فيه أمل لبكره.. السيسي: كل المصاعب سنعبرها ونحن بخير ونقف على أرض صلبة



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “أفكركم من سنوات ليست ببعيدة فى 2013 و2014 وكان الإرهاب موجود فى بلدنا هنا وكنتوا بتشوفوا شهدائنا ومصابينا كنت متأكد أن بفضل الله هنعبر تلك الأزمة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم بحفل تخرج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية: “أتصور أني تكلمت فى تلك المسألة كثيرا.. أن الذى نراه الأن فى مصر تؤكد أن الجهد الذى يبذل ليس فقط من رجال الجيش والشرطة، بل من كل مواطن مصري، وهو جهد مشكور جدا، وهو ما يجعل ال104 ملايين مواطن أوأكثر عايشين على أرض مصر وفيه أمل لبكرا”.

وتابع أن كل المصاعب سنعبرها، معقبا: “وإحنا بخير ونحن واقفون على أرض صلبة، و ليست لدينا تحديات كبيرة جدا مثل بلاد أخري، وهذا بسبب الأمن والاستقرار الموجود فى مصر”.

يد الله الطيبة دايما معانا.. السيسى: الدول تعبر أزماتها بالأمان والاستقرار



قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إنه كان على يقين وثقة أن البلاد ستعبر أزماتها، وأضاف: “ما يهمنى قوله حاليا إن يد الله الطيبة دائما معنا”، لافتا إلى أن عبور المراحل فى مصر تم بتوفيق الله وكرمه، وجميعنا يتابع حميع المصاعب التى تمر بها جميع دول العالم.

وأضاف "السيسى"، خلال كلمته باحتفالية تخريج الكليات العسكرية، أن أزمة كورونا عبرت بسلام فى دول العالم بعد مرور عامين ويمكن التعايش معها فى الوقت الحالى وستنتهى بفضل الله، مؤكدا أن الأوطان ستبقى بعوامل الاستقرار، والأمان، والسلام ولا توجد بلد تعبر بمشاكلها سوى بالسلام والأمان.