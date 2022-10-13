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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق منافسات الدور التمهيدي من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

منافسات الريشة الطائرة
منافسات الريشة الطائرة

انطلقت اليوم الخميس، منافسات الدور التمهيدي من النسخة السادسة لبطولة مصر الدولية للريشة الطائرة، المقامة على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وبدأت منافسات البطولة في التاسعة صباحا، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

وأقيم مساء أمس الأربعاء، الإجتماع الفني لبطولة مصر الدولية في نسختها السادسة والمقرر إقامتها في صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 13 وحتى 16 أكتوبر الجاري.

وحضر الإجتماع الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى عدد من أعضاء الاتحاد المصري ومندوبو الفرق المشاركة للوقوف على كافة اللوائح الخاصة باللاعبين ومعرفة القرعة النهائية للبطولة.

وتشهد البطولة مشاركة 144 لاعبا ولاعبة من 30 دولة وهم: "الجزائر - فرنسا - تايلاند - الكونغو - السعودية - إنجلترا - ألمانيا - نيجيريا - باكستان - مالطا - أستونيا - كازاخستان - أذربيجان - موريشيوس - بلغاريا - إيطاليا - ماليزيا - المجر - جنوب إفريقيا - البحرين - سلوفاكيا - اسكتلندا - اليونان - زامبيا - ميانمار - الهند - الأردن - أوغندا - سويسرا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

وانطلقت صباح اليوم منافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".

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