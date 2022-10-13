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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الافكار الشيطانية.. عبدالرحيم علي يوقع عقد كتاب هل الاخوان المسلمين خطرا على الغرب؟

عبدالرحيم علي
عبدالرحيم علي

وقع الكاتب الصحفي عبد الرحيم على مدير مركز دراسات الشرق الاوسط بباريس ، مع "دنيس بريان" مدير دار نشر لارماتان الأشهر بفرنسا عقد نشر كتابه الثالث المترجم للفرنسية بعنوان " الافكار الشيطانية.. هل الاخوان المسلمين خطرا على الغرب؟ " .

والكتاب الذي قام بترجمته اسامة خليل يقع في ١٥٠ صفحة من القطع الكبير ويضم سبعة فصول يحلل فيها الكاتب افكار مؤسس الجماعة حسن البنا ومفتيها سيد قطب وكبار مفكريها حول قضايا الديمقراطية والمرأة والفن والموقف من غير المسلمين واستخدام العنف في العمل السياسي . والكتاب مخطط له المشاركة بندوة وحفل توقيع في معرض باريس للكتاب في مارس ٢٠٢٣.


الجدير بالذكر أن دار لارماتان نشرت لعبد الرحيم علي كتابين من قبل ، الأول بعنوان : دولة الاخوان .. دراسة في النشأة والحركة والانتشار .. والثاني بعنوان: داعش .. إعادة توزيع الخرائط في منطقة مضطربة .
وتعتبر دار لارماتان أحد أهم دور النشر الفرنسية فعلاة على امتلاكها عشرات المكتبات في باريس والعديد من المدن الفرنسية فالدار لها عدد من الفروع في امريكا ودول أوروبا وشمال وشرق أفريقيا.

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