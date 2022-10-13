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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط أكياس دم وأدوية مجهولة المصدر في معمل تحاليل وصيدلية مخالفة بالشرقية

أكياس دم وأدوية
أكياس دم وأدوية مجهولة المصدر

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انعه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالمرور المكثف لإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" وضبط المخالف منها حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بالتنسيق مع عضو هيئة الدواء المصرية بالقاهرة ومفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بأبو كبير وأبوحماد، حملات للمرور علي العيادات والمراكز الطبية والمعامل الخاصة بمراكز ومدن أبو كبير وأولاد صقر وأبوحماد.

أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط معمل للتحاليل غير مرخص بمدينة أبو حماد، يعمل بالمخالفة لقانون مهنة المعامل (٣٦٧)، يديره شخص غير مختص ولا يحمل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري، وتم ضبط ٦ أكياس دم مجهولة المصدر به، منهم ٥ أكياس تم استخدامها داخل المعمل، وكيس آخر معد للاستخدام ومخزن بمكان غير مجهز للتخزين، بالإضافة لرصد مخالفات بيئية تشمل عدم وجود عقد محرقة، وعدم وجود عقد تداول نفايات طبية خطرة، وعدم وجود سجل بيئي، بالمخالفة لقانون البيئة (٢٠٢)، مما يتسبب في إلحاق الضرر بالمواطنين والبيئة، وتم تحريز المضبوطات وجمعها بالجمع الأبيض، كما تم تشميع المعمل، وتحرير محضر جنحة صحية بمركز شرطة أبو حماد، وعرض المخالفين على النيابة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم ضبط صيدلية خاصة بمركز تلراك التابع لمدينة أولاد صقر، بها ٩ قرب دم فارغة ومعدة للبيع، بالإضافة لمخالفات أخرى شملت أدوية خاصة بالهيئات الطبية الحكومية ويحظر بيعها او تداولها من خلال المنشآت الخاصة، ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة، بتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بمركز الشرطة بأولاد صقر.

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الشرقية وزارة الصحة محافظ الشرقية أدوية مجهولة المصدر هيئة الدواء المصرية مستلزمات طبية

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