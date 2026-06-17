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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضرورة موافقة كتابية.. القاهرة تتخذ إجراءات قانونية ضد ناشري نتائج طلاب الشهادة الإعدادية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
مريم عزت

أكدت محافظة القاهرة أنه غير مسموح بتداول نتيجة امتحان الفصل الأول، أوالثانى للشهادة الإعدادية وسنوات النقل للتعليم الأساسى بأى وسيلة نشر بغير موافقة كتابية رسمية من المحافظة حرصًا على ضمان صحة بيانات النتائج التى يحصل عليها الطلاب.

محافظة القاهرة 

وتؤكد محافظة القاهرة أنه نظرًا لتكرار ظهور بعض النتائج غير الدقيقة أو غير الصحيحة بالتزامن مع اعتماد نتيجة الإعدادية، وسنوات النقل للتعليم الأساسى، تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لبث النتائج حصريًا فور اعتمادها.


وتحذر محافظة القاهرة من إعادة نشر النتائج بأى وسيلة نشر دون إذن رسمى من المحافظة حتى لا يتعرض من يفعل ذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله والرجوع عليه بالتعويضات القانونية المقررة.

محافظة القاهرة نتيجة امتحان النتائج

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