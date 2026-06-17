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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خلال اجتماع بالبرلمان.. رئيس هيئة التأمينات يعتذر عن تأخر صرف المعاشات

الدكتور جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الدكتور جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استهل الدكتور جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم بتقديم اعتذار إلى جموع المواطنين، وخاصة أصحاب المعاشات، بسبب تأخر صرف بعض المعاشات نتيجة الإشكاليات التي شهدتها منظومة التشغيل الإلكترونية.

كما تقدم رئيس الهيئة باعتذار إلى أعضاء مجلس النواب عن عدم حضوره الاجتماع السابق، والذي كان قد شهد انتقادات من النواب بسبب غياب رئيس الهيئة خلال مناقشة أزمة تعطل منظومة التأمينات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، والذي ناقشت خلاله اللجنة أزمة صرف المعاشات وتعطل منظومة التأمينات الإلكترونية، في ضوء عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن نقص منافذ الصرف، وتعطل نظام CRM الجديد، وما ترتب عليه من تعطيل مصالح أصحاب المعاشات والمواطنين.

وشهد الاجتماع حضور النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى جانب الدكتور جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لفيف من أعضاء المجلس من مختلف التيارات.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع أسباب تعطل المنظومة الإلكترونية، وتأثير ذلك على خدمات التأمينات وصرف المستحقات، بالإضافة إلى بحث حلول عاجلة لضمان انتظام صرف المعاشات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدكتور جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المعاشات منظومة التشغيل الإلكترونية

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