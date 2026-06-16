تفاصيل الزيادة الجديدة للمعاشات وموعد التطبيق

قدّمت مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب نشرة إخبارية تناولت خلالها ملف زيادة المعاشات في مصر، وذلك مع اقتراب بدء العام المالي الجديد، حيث يترقب ملايين أصحاب المعاشات الإعلان الرسمي عن الزيادة السنوية المقرر تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

وأشارت النشرة إلى أن هذا الترقب يأتي في ظل تطلعات واسعة من أصحاب المعاشات لتحسين مستوى الدخل، ومواجهة الأعباء الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اعتماد شريحة كبيرة من المواطنين على المعاش كمصدر دخل أساسي.

الإطار القانوني لزيادة المعاشات

وأوضحت النشرة أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص على صرف زيادة سنوية لأصحاب المعاشات مع بداية العام المالي، وفق آليات محددة تستند إلى معدلات التضخم والمؤشرات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق توازن بين تحسين دخول المستفيدين والحفاظ على استدامة صناديق التأمينات.

وأضافت أن الجهات المختصة تتولى في الوقت الحالي دراسة النسبة المناسبة للزيادة، من خلال مراجعات مالية واكتوارية دقيقة، تهدف إلى تحديد قيمة عادلة تتماشى مع الظروف الاقتصادية دون الإضرار بالمنظومة التأمينية على المدى الطويل.

استمرار المراجعات الفنية قبل الإعلان

وتابعت النشرة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لم تُعلن حتى الآن النسبة الرسمية للزيادة الجديدة، مشيرة إلى أن العمل ما زال مستمرًا داخل اللجان الفنية المختصة لحسم القيمة النهائية قبل الإعلان الرسمي.

وأكدت أن هذه المراجعات تشمل تحليل المؤشرات الاقتصادية ومعدلات التضخم خلال الفترة الماضية، إلى جانب تقييم قدرة صناديق التأمينات على تحمل الزيادة بما يضمن الاستقرار المالي للمنظومة.

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https://www.youtube.com/shorts/JXkL5x2mPz0