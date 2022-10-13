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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صاحب أفضل قدم يسرى.. صلاح يحقق 6 أرقام قياسية بأوروبا

محمد صلاح
محمد صلاح

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي لاكتساح جلاسكو رينجرز بسبعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح سجل هاتريك بعد أن حل بديلًا في الدقيقة 68، أي أنه احتاج 22 دقيقة فقط لتسجيل ثلاثية، بل 6 دقائق و12 ثانية ليحقق إنجازًا تاريخيًا.

وحل محمد صلاح بديلًا في الدقيقة 68، ليسجل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 75، وهدف خامس وثان له في الدقيقة 80، قبل أن يوقع على الهاتريك في الدقيقة 81.

ونجح محمد صلاح في تحقيق 6 أرقام قياسية بعد تسجيله هاتريك في شباك فريق رينجرز ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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وجاءت ال 6 أرقام التي حققها محمد صلاح في مباراة ليفربول ورينجرز ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا على النحو التالي: 

 

1- أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا (6 دقائق)
2- هداف الأفارقة في البطولة (45 هدفًا) 
3- هداف الأندية الإنجليزية في البطولة (38 هدفًا)

4- تخطى الفيل الايفواري ديديه دروجبا و الارجنتيني اجويرو أصحاب 36 هدفا
5- هداف النسخة الحالية للبطولة (5 أهداف)
6- صاحب القدم اليسرى الأفضل في 2022

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سر تألق محمد صلاح

أشرك الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، محمد صلاح في منتصف الشوط الثاني من المباراة، حيث حل بديلًا لزميله البرتغالي داروين نونيز في الدقيقة 68 من زمن المباراة.

كانت نتيجة اللقاء تشير إلى تقدم ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليعزز محمد صلاح النتيجة بعد نزوله مباشرة ويحرز 3 أهداف متتالية في الدقائق 75 و80 و81 ثم صنع هدفا آخر، لتصبح النتيجة 7-1.

كشف كلوب عن سر تألق صلاح، حيث قال خلال تصريحاته عقب المباراة: "كان مركزه مختلفًا، كان متجهًا للعمق (ناحية قلب الهجوم)، كلنا نعلم أنه لاعب رائع، اليوم أظهر ذلك".

"لقد أجبرناه على تغيير مركزه".. أدرك مدرب ليفربول، المركز المناسب لمحمد صلاح وهو اللعب في العمق (قلب الهجوم)، لذلك قام باستبداله بالمهاجم البرتغالي داروين نونيز، وجاءت النتيجة سريعا بإحرازه هاتريك في 6 دقائق فقط وصناعته لهدف.

ولعل هذا ما أدركته جماهير الريدز أيضا، حيث قال أحد المشجعين عبر صفحة ليفربول على تويتر: "توقفوا عن اللعب به في الجناح، فهو أفضل لاعب قادر على إنهاء الهجمات لدينا".

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ليفربول في دوري أبطال أوروبا

بهذا الفوز، تواجد فريق ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والهزيمة في واحدة، وتسجيل 12 هدفاً وتلقى 6.

ويحتاج ليفربول إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل الى الدور التالي في بطولة دوري أبطال أوروبا من مباراتيه القادمتين أمام نابولي وأياكس أمستردام.

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