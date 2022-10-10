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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات إفريقيا.. منتخب مصر الأولمبي يدرس ضم ثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

يدرس جهاز منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي، ضم الثلاثي حسام عبد المجيد لاعب الزمالك، بجانب إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، ونبيل كوكا لاعب الأهلي للتواجد خلال المعسكر التدريبي المقبل استعدادا لمواجهة نظيره منتخب إبسواتيني.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره من إيسواتيني في المرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا بعدما تم إعفاءه من الدور الأول، وفي حالة تخطي منتخبنا هذا الدور سيواجه الفائز من زامبيا وسيراليون في الدور الثالث والأخير من التصفيات خلال مارس 2023.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي 

يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب إيسواتيني في الفترة بين 20 إلى 27 أكتوبر، حيث تلعب مباراتا الذهاب والإياب خلال تلك الفترة.

ويتأهل الفائز من مواجهة منتخب مصر الأولمبي مع الفائز من إيسواتيني وبوتسوانا للدور الثالث والأخير من التصفيات والذي سيتواجه مع الفائز من المباراة الآخرى بين سيراليون وزامبيا.

ويشارك في النسخة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والمقامة في المغرب، 8 منتخبات رفقة منتخب مصر الأولمبي ويتأهل 3 فرق إلى  أولمبياد باريس 2024، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مع صاحب المركز الرابع من تصفيات آسيا.

ويسعي ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي الى التنسيق مع الاجهزة الفنية لفرق الأهلي والزمالك وبيراميدز فى ظل مشاركة الاندية الثلاثة في بطولتي دوري ابطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية. 

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7 مكاسب

وشهدت مباراتي منتخب مصر الأولمبي الودية أمام منتخب بنين، مكاسب عديدة إلى جانب بعض السلبيات التى تعهد روجيرو ميكالي، المدير الفني، بمعالجتها.

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مكاسب منتخب مصر الأولمبي

يعتبر محمد أشرف، الظهير الأيسر لـ منتخب مصر الأولمبي، أبرز مكاسب مباراة بنين الودية الأولى نظرا لتميزه في تسديد الركلات الحرة، إضافة إلى تمتعه بالثقة في الأداء.

ثنائية أسامة فيصل وأحمد سيد غريب فى صفوف منتخب مصر الأولمبي باتت واضحة خلال اللقاء الودي، ثم أحمد شريف، ونجحوا فى تهديد دفاعات منتخب بنين وأهدروا العديد من الفرص المحققة.

تعد مباراتي منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره منتخب بنين الظهور الأول للمدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، من أجل التعرف على مستوى أداء لاعبي أوليمبي الفراعنة والوقوف على القوام الأساسي للفريق خلال الفترة القادمة.

مباراتي منتخب مصر الأولمبي الودية أمام بنين بمثابة فرصة حقيقية للمدرب البرازيلي لوضع يده على الأخطاء ومعالجتها عن قرب فى قادم الأيام.

 كما شهدت مباراتي منتخب مصر الأولمبي أمام بنين عودة الروح إلى لاعبي الفراعنة من أجل حجز مكان فى تشكيلة البرازيلى روجيرو ميكالي في قادم الايام.

ومن أبرز الإيجابيات أيضا اتباع ميكالي اسلوب الضغط الهجومي فى وديتي منتخب مصر الأولمبي ونظيره منتخب بنين.

عودة مصطفى سعد بعد تعرضه الى الاصابة فى اللقاء الودي ومشاركته فى تحقيق الفوز بثنائية نظيفة كانت ضمن إيجابيات اللقاء الودى الثاني حيث اطمأن الجهاز الفنى على مدى جاهزية اللاعب الفنية والبدنية. 

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