شاهد.. أوكرانيا تهزم روسيا في أول معركة بطائرات مسيرة في الحرب

انتشر مقطع فيديو علي وسائل التواصل لاشتباك مزعوم بين طائرتين بدون طيار تابعتين لـ القوات المسلحة الأوكرانية والروسية.

وتمت مشاركة المقطع على قناة التواصل الاجتماعي “تي يليجرام” التابعة لشركة “إكس دي دنيبر” مع رسالة “أول معركة جوية مسجلة على شريط فيديو بين طائرات “مافيك” الأوكرانية والروسية بدون طيار”.

وجاء في الرسالة: “النصر حققته طائرة سيرجي بريتولا بدون طيار، في إشارة إلى السياسي الأوكراني الذي تساعد مؤسسته الخيرية في جمع الأموال للمعدات التي يمكن استخدامها من قبل قوات كييف، والتي تشمل أجهزة الاتصالات”.

ونشر بريتولا على تويتر الفيديو نفسه، وقال: “مبارزة قوية. طائرة مافيك الأوكرانية بدون طيار، التي سلمناها إلى إحدى الوحدات المحمولة جوا في منطقة دونيتسك، تدمر الخصم الروسي. مذهل!”.

وقال أحد مستخدمي تويتر في الردود إن موقع الاشتباك تم تحديد موقعه الجغرافي في سماء مارينكا.

وقال موقع “إيروتايم هب” الإخباري إن اللقطات التي لم يتم التحقق منها من المرجح أن تكون “أول مثال على القتال الجوي بطائرات بدون طيار وأول مثال على طائرة تجارية صغيرة بدون طيار تشتبك مع طائرة أخرى من نوعها خلال الحرب في أوكرانيا”.

وقال إن نموذج “مافيك”، الذي تصنعه شركة DJI الصينية، تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية والروسية وكذلك التشكيلات التطوعية وشبه العسكرية في الحرب.