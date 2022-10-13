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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 110 تعديات على أملاك الدولة بمساحة 8689 مترا في كفر الشيخ

إزالة تعديات
إزالة تعديات

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ استمرار الحملات ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.
 

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وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين والمخالفين، مؤكداً أنه تمت إزالة 21 حالة تعدٍ بمركز بلطيم على مساحة 3181 متراً، بالتعاون مع اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وحضور اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، مؤكداً أن إجمالي ما تمت إزالته منذ بدء المرحلة الثالثة 110 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 8689 متراً.

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