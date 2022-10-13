حواس: لو دفعنا ملايين الدولارات لدعم السياحة لن تكون كعرض ستيفانو ريتشي

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، أنه قام بعمل كتاب لـ ستيفانو ريتشي، معلقا “رحت معاه نيويورك وعملنا حفلة غير عادية، وهو شخص عاشق لـ الملكة حتشبسوت ومكانش عارف ينطق الاسم وهو كان عايز يعمل حديث ويجيب سيرتها وعلمته نطقها”.

وقال زاهي حواس، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي لدار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي الذي تعرضه قناة صدى البلد حصريا، أنه عندما تقوم 29 طائرة تتواجد في مطار الأقصر، إضافة إلى وجود 400 شخص حاضر للحفل، ومع وجود 32 صحفيا من جميع أنحاء العالم هي دعاية كبيرة للسياحة ومشهد لا يتكرر في العالم".

وتابع عالم الآثار الكبير، أن وزير السياحة والآثار لو دفع ملايين الدولارات لا يستطيع ان يقوم بمثل تلك الدعاية، مؤكدا أنه من الهام أن تكون الاحتفالات بخلفية الأثار، لأن المشهد الرائع لما يتنقل للعالم كله، بوجود شخصيات عالمية، سيؤثر في حركة السياحة المصرية.

عامل تصميمات من 50 سنة

وأشار زاهي حواس إلى أن ستيفانو ريتشي عامل تصميمات من 50 سنة واختار مصر والأقصر لأنه بيعشق مصر والأقصر.