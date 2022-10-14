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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أجمل سلطة .. طريقة عمل الفتوش بأقل تكاليف

صدى البلد

تعد السلطات من أكثر الأطباق التي يفضلها الجميع حيث أنها  من أساسيات السفرة التي لايجب تجاهلها ولذلك نقدم لك اليوم سلطة الفتوش بالطريقة اللبنانية

طريقة عمل الفتوش

الخيار
الطماطم
الخس
البصل الأخضر أو العادي
الفلفل الرومي
النعنع أو البقدونس
الفجل ان وجد
قطع من الخبز المحمص أو المقلي
عصير الليمون الطازج
زيت الزيتون
الملح
قد يضاف السماق لإعطائها طعما لذيذا.
طريقة التحضير:
بعد التأكد من غسل الخضراوات السابقة نقوم بتقطيعها جميعها
نقوم بتحميص قطع الخبز الصغيرة أو قليها
نضيف قطع الخبز إلى الخضراوات التي تم تقطيعها ثم نخلطها معاً
نضع بعضاً من زيت الزيتون والليمون والملح والسماق إن أردتم على السلطة ونخلطها جيدا

السلطات سلطة الفتوش بالطريقة اللبنانية طريقة عمل سلطة الفتوش سلطة الفتوش الفتوش

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