نائب: الهدف من المجلس الأعلى للسيارات وضع سياسات تحفز الصناعة.. فيديو

أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب، ان صناعة السيارات مهمة جدا، مشيرا إلى أنه ويجب ان نوفر مناخ استثماري مناسب لهذه الصناعة للإرتقاء لها.

وقال محمد فريد، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن الهدف من المجلس الأعلى للسيارات وضع سياسات تحفز هذه الصناعة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب، أن نريد أن يحدث تناغما بين المجلس الاعلى للسيارات والصندوق كي يعود بالفائدة على المستفيدين.

نتفهم وجهة نظر الحكومة

وأشار محمد فريد إلى أنه نتفهم وجهة نظر الحكومة، مؤكدا أنه لا بد من تسريع قرارات هامة لدعم المستثمرين.