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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو هتجيب آيفون14 من أمريكا مش هيشتغل في مصر..دولة عربية بها أرخص سعر

iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro Max

يبحث الملايين حول العالم عن أفضل الطرق لاقتناء أحدث نسخ من الهاتف الأشهر بلا منازع آيفون، فهو الأقوى والأكثر أناقة، إلا أن ارتفاع سعره غير المبرر خاصةً فور صدوره، دفع عددا ليس بالقليل لشراء أحدث iphone من الولايات المتحدة الأمريكية فهي الأقل سعراً.

يبلغ سعر هاتف آيفون 14 Pro Max نسخة 128 جيجا حوالى 1200 دولار أمريكي بالضريبة حوالى 23,600 جنيه، بينما يباع فى المحال العادية بداية من 35 ألف جنيه، وهو فارق ضخم وبالتالى البديل سيكون من المتاجر الأمريكية.

iphone 14 Pro Max

إلا أن آبل كعادة قراراتها الغريبة أقدمت على خطوة غريبة من نوعها، ستجعل شراء آيفون الجديد فقط من متجرها الرسمي داخل كل دولة، بعدما دشنت الشريحة الإلكترونية الجديدة eSIM فى سلسلة آيفون، أى اذا كنت تفكر فى شراء نسخة لتشغيلها فى مصر فلن يعمل معك الهاتف لعدم توافر مكان للشريحة التقليدية Sim Card.

أى أن الهاتف سيكون مجرد iPod فقط وخسارة مبلغ ليس بالقليل، خاصةً أن آبل تطمح فى تعميم التجربة على مستوى العالم فى القريب، فكانت البداية من داخل البلد الأم لشركة آبل الأمريكية.

iphone 14 Pro Max

ولكن لا يزال هناك حل، وهو ان تشتري هاتف iphone 14 Pro Max من الإمارات العربية المتحدة، حيث يبلغ سعر الهاتف نسخة 128 جيجابايت 4966 درهم إماراتي بالضريبة، ما يعادل 26,600 جنيه.

فى حالة لم يكن لك قريب أو صديق بالخارج ليحضر لك الهاتف، يمكنك الاستعانة بتطبيق مخصص لشراء المنتجات بسهولة، وهو تطبيق hitchhiker، يمكنك من البحث عن التواريخ المتاحة للمسافرين والعائدين من وإلى مصر لإيصال ما ترغب فى تسوقه.

iphone 14 Pro Max

وكذلك العكس اذا كنت تريد أن تقوم بنفسك بالتوصيل فى حالة سفرك، حيث توفير بعض من تكاليف سفرك، بدلاً من تكاليف شركات الشحن الباهظة، كما يضمن التطبيق تأمينا فى حالة ضياع الشحنة حتى مبلغ 1000 دولار أمريكي، ويمكنك تحميله من متجر تطبيقات جوجل أو متجر تطبيقات آبل.

جدير بالذكر أن هاتف iphone 14 Pro Max يأتي iPhone 14 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة أقوى ضد الخدش بدون أي حواف، ولديها وحدة تحكم جديدة تدعم معدلات تحديث منخفضة تصل إلى 1 هرتز حتى 120 هرتز في الثانية، تدعم سطوع الشاشة 1600 شمعة حتى 2000 شمعة لمحتوى HDR، تتميز شاشة العرض بدعم تقنية Always-On.

كما يدعم تقنية بصمة الوجه FaceID، ومقاومة والغبار بتصنيف IP68، التي تعطي الهاتف طبقة حماية لتحمل البقاء في الماء  لمدة 30 دقيقة على عمق 1.5 متر.

ولمحبي التصوير كاميرا خلفية رباعية وكاميرات خلفية محسنة تماما على ظهر آيفون 14 برو ماكس، الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجابكسل، بفتحة عدسة f / 1.78، متصلة بكاميرا جديدة فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل، توفر صورًا أكثر وضوحًا بمزيد من التفاصيل وتحسن لقطات الماكرو، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، مع مستشعر TOF 3D LiDAR لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

ومن أبرز التحسينات التي حصل عليها هاتف iPhone 14 Pro Max، هو معالج آبل الأحدث Apple A16 Bionic، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل آبل الجديد iOS 16.

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