بصورة سيلفي.. منى زكي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة مني زكي، صورة من أحدث ظهور لها، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت منى زكي في صورة سيلفي، مرتدية شيميز كاجوال، تاركة خصلات شعرها القصيرة منسدلة، واضعة ميك أب جذاب على وجهها.

يذكر أنه وجهت الفنانة نادية الجندي، رسالة للفنانة منى زكي، معبرة عن عميق جبها وتقديرها واحترامها لها وأدائها في الأعمال الفنية.

وقالت نادية الجندي، في حوار مع الإعلامية أسما ابراهيم، مقدمة برنامج حبر سري، المذاع عبر قناة القاهرة والناس: "أحب أن أقدم أعمالا فنية مع الفنانة منى زكي، واحساس منى زكي في التمثيل رهيب، واختياراتها حلوة".



انا متابعة منى زكي

وأضافت نادية الجندي، أنه :"انا متابعة منى زكي، وتقدم أداء متميز، واحب التمثيل اللي الفنان بيغير جلده، وبيكون عنده تحدي، وهي بتقدم أدوار كلها عبقرية".

رد مني زكي

وردت الفنانة منى زكي على تصريحات الفنانة نادية الجندي، ونشرت جزء من اللقاء الإعلامي للأخيرة عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت منى زكي: "بحبك جدا وشرف كبير جدا".