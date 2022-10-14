عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتحدث العسكري : هدفنا تخريج ضابط مقاتل مسلح بالعلم والمعرفه ويدرك كيفيه الحفاظ على الوطن

المتحدث العسكري
المتحدث العسكري

قال العقيد غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري؛ إن أكتوبر توافق هذا العام مع مناسبة المولد النبوي الشريف واليوم نحتفل بتخريج دفعة جديدة للكليات العسكرية وكل عام والشعب المصري كله بخير.

وأضاف غريب عبد الحافظ خلال مدخلة هاتفيه على قناة ام بي سي مصر في برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر؛ أن نكلل هذا الإحتفال من تدريب وتأهيل وإعداد للدم الجديد الذي سيضخ في القوات المسلحه مصنع الرجال وتوج الحفل بحضور الرئيس السيسي.

وأوضح المتحدث العسكري؛ أن الاحتفال حضره طلبة كليات الشرطه بالإضافة إلى خريجين الجامعات المدنيه وأبطال القوات المسلحه الميداليات الأولمبية والقاريه والعالمية بمعنى أشمل أنها إحتفال لكل أسره مصرية.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن الرئيس السيسي والقائد الأعلى للقوات المسلحه أصدر قانون بإنشاء الأكاديمية العسكريه المصرية وما اتبعه من توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية؛ وذلك بهدف تأهيل الطلاب علميا وعمليا برفع مهاراتهم في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي وذلك يساعد في تخريج ضابط مقاتل مسلح بالعلم والمعرفه ويدرك كيفيه الحفاظ على الوطن وهذه هي الثروة الحقيقية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيريرا معجب به.. الزمالك يستهدف التعاقد مع "موهبة الأهلي"

والد صاحب تريند «انتش واجري» يبكي على الهواء: ابني مريض نفسي

شاملة الإقامة 5 ليال في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

سر عجيب.. أصحاب الهون النحاس يكشفون لصدى البلد سبب وصول سعره لـ450 ألفا

ارمي للخلف | صفقة الأهلي يرد على إحالته للتحقيق بتعبير ناري ..شاهد

بث مباشر .. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا (0-0) في الدوري الأوروبي

للمهتمين .. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

فرج عامر يوجه رسالة للخطيب بعد تعرضه لوعكة صحية

ترشيحاتنا

التضخم في السعودية يرتفع لأعلى مستوى منذ 15 شهرًا

"شبانة" يعرض ملامح تشكيل الأهلي أمام الاتحاد المنستيري في لقاء العودة

وفاة مشجع تونسي عقب تأهل فريقه للدوري الممتاز

عمر كمال يكشف تفاصيل أزمته مع جمعية المؤلفين والملحنين

رامي رضوان يشارك المطرب عمر كمال غناء "بنت الجيران"

شبانة: كولر يمنح حسين الشحات فرصة أخيرة لإثبات تفوقه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجيب محفوظ.. صديق وفي لم يتأخر عن الحرافيش يوم فوزه بنوبل| نوادر

شاملة الإقامة 5 ليال في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

رقم صادم لسعر فستان أنغام في أحدث صورها .. شاهد

أغربها ألم العضلات.. علامات تشير إلى أن لديك "المرض الصامت"

فيديو

"مجرد دعاية انتخابية".. الخارجية السعودية تقلل من أهمية الاتهامات الأمريكية "فيديوجراف"

بـ 50 جنيهًا.. تفاصيل مقترح باشتراك سنوي لمشاهدة الدوري المصري- فيديو

قائد القوات الجوية: قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية الخطوط الحمراء التي رسمتها مصر

٢٠٠ متر.. حارس عقار سمير صبري يكشف حقيقة بيع شقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ