المتحدث العسكري : هدفنا تخريج ضابط مقاتل مسلح بالعلم والمعرفه ويدرك كيفيه الحفاظ على الوطن

قال العقيد غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري؛ إن أكتوبر توافق هذا العام مع مناسبة المولد النبوي الشريف واليوم نحتفل بتخريج دفعة جديدة للكليات العسكرية وكل عام والشعب المصري كله بخير.

وأضاف غريب عبد الحافظ خلال مدخلة هاتفيه على قناة ام بي سي مصر في برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر؛ أن نكلل هذا الإحتفال من تدريب وتأهيل وإعداد للدم الجديد الذي سيضخ في القوات المسلحه مصنع الرجال وتوج الحفل بحضور الرئيس السيسي.

وأوضح المتحدث العسكري؛ أن الاحتفال حضره طلبة كليات الشرطه بالإضافة إلى خريجين الجامعات المدنيه وأبطال القوات المسلحه الميداليات الأولمبية والقاريه والعالمية بمعنى أشمل أنها إحتفال لكل أسره مصرية.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن الرئيس السيسي والقائد الأعلى للقوات المسلحه أصدر قانون بإنشاء الأكاديمية العسكريه المصرية وما اتبعه من توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية؛ وذلك بهدف تأهيل الطلاب علميا وعمليا برفع مهاراتهم في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي وذلك يساعد في تخريج ضابط مقاتل مسلح بالعلم والمعرفه ويدرك كيفيه الحفاظ على الوطن وهذه هي الثروة الحقيقية.